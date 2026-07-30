Chiến dịch 500 ngày đêm: Khẩn trương lấy mẫu AND hàng nghìn phần mộ liệt sỹ chưa rõ thông tin

​Điện Biên tổ chức truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sỹ

Sáng 30/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập thuộc xã Thanh Nưa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Trong lời điếu truy điệu hai liệt sỹ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên nêu rõ: Hai liệt sỹ hy sinh đã lâu, hiện chưa xác định được danh tính nhưng trong lòng nhân dân, các anh luôn là tấm gương anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, đọc điếu văn tại Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới và chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn…

Tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo chu đáo cho gia đình liệt sỹ; giữ gìn các công trình ghi công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng biết ơn các anh hùng liệt sỹ sẽ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền bỉ…

Trước đó, sáng 19/7, tại khu vực bản Lồng, xã Quài Tở, Đội tìm kiếm, quy tập cất bốc hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Quài Tở đã khai quật, cất bốc hài cốt hai liệt sỹ từ đỉnh đèo Pha Đin. Sau đó, được quàn tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao.

Nghi thức hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đại tá Dương Quốc Long cho biết thêm, trong Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Khai quật, lấy mẫu hài cốt tại 4.594 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên các địa bàn.

Thực hiện Chiến dịch, từ ngày 6/6 đến 29/7, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 2.107 phần mộ; tìm kiếm quy tập, truy điệu và an táng 2 mộ liệt sỹ bảo đảm trang trọng.

Lấy mẫu AND hơn 1.500 mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Phú Yên

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo 515 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm AND tại Nghĩa trang liệt sỹ Phú Yên (phường Phú Yên). Đây là nơi có mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin nhiều nhất tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/7 đến ngày 11/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng quân sự, y tế, dân quân và nhân công địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt với 1.532 phần mộ, thực hiện số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định an toàn khoa học.

Trong 3 ngày đầu triển khai thực hiện (từ ngày 28-30/7), lực lượng đã khai quật 70 mộ liệt sỹ; trong đó, lấy được 15 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND tại 12/33 nghĩa trang liệt sỹ. Trong đó, khai quật gần 800 mộ, thu được hàng trăm mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định AND.

Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm xác định danh tính mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lấy hơn 4.000 mẫu sinh phẩm mộ liệt sỹ trên địa bàn. Do vậy, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu AND tại 33 nghĩa trang liệt sỹ toàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 31/10 sẽ hoàn thành công tác thu thập mẫu AND tại tất cả nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Đắk Lắk được đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm việc khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao mẫu diễn ra chính xác, an toàn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đây là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Tăng tốc hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ Tính đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hài cốt liệt sỹ, trong đó 466 hài cốt ở trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.