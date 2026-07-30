Xã hội

Tháo dỡ 31 công trình chiến đấu xuống cấp trong khu vực Kinh thành Huế

Các công trình nằm trong khu vực Kinh thành Huế do quân đội Mỹ xây dựng khoảng những năm 1957-1975, nhằm phục vụ chiến tranh; có kết cấu bằng bêtông cốt thép hiện đã xuống cấp.

Võ Văn Dũng
Công tác tháo dỡ công trình chiến đấu trong khu vực kinh thành Huế được tiến hành trong khoảng 60 ngày. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Công tác tháo dỡ công trình chiến đấu trong khu vực kinh thành Huế được tiến hành trong khoảng 60 ngày. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chiều 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế bắt đầu tiến hành tháo dỡ 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế, dự kiến việc tháo dỡ được tiến hành trong 60 ngày, từ ngày 30/7-30/9.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, 31 công trình chiến đấu trong khu vực Kinh thành Huế sẽ được tháo dỡ gồm 25 lô cốt, 3 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, 1 điểm quan sát kết hợp trận địa phòng không.

Các công trình này nằm trong khu vực Kinh thành Huế do quân đội Mỹ xây dựng khoảng những năm 1957-1975, nhằm phục vụ chiến tranh; có kết cấu bằng bêtông cốt thép. Hiện các công trình này đã xuống cấp nhiều hạng mục như phần tường vỡ, bong tróc, nứt nẻ; nền bị hư hỏng, sụt lún, phần mái bị gãy đổ, không bảo đảm an toàn và không còn giá trị về mặt tác chiến.

Qua thời gian dài, các công trình không được duy tu, sửa chữa; không nằm trong quy hoạch thế trận phòng thủ Quân khu 4, do đó thành phố Huế tháo dỡ để tu bổ, tôn tạo hệ thống cảnh quan trong khu vực Kinh thành Huế, tạo điều kiện để thành phố khai thác, phát huy, giá trị di sản.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho hay, các công trình chiến đấu nằm trong khu vực Kinh thành Huế đã được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát kiểm tra hiện trạng vào ngày 14/10/2024 trước khi lập phương án phá dỡ.

Để thực hiện tháo dỡ các công trình chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công binh và nhiều công cụ máy móc chuyên dụng. Với năng lực kinh nghiệm thi công nhiều công trình chiến đấu, mang tính chất bí mật, đơn vị cam kết thi công đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; đồng thời tuân thủ mọi quy định hiện hành của nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh thành Huế #Tôn tạo #Tu bổ #Thành phố Huế TP. Huế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việc tăng cường kết nối giữa xe buýt và metro thông qua nâng cấp trạm dừng, nhà chờ, đường kết nối… cũng giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận khi sử dụng xe buýt và metro hơn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Xe buýt và metro cùng tăng khách khi miễn phí vé xe buýt

Từ ngày 1/7, chính sách miễn phí vé xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai trên 134 tuyến có trợ giá và không trợ giá, từ ngày 1/8, có tuyến sẽ được ứng dụng AI để tối ưu hóa hoạt động.