Bước chuyển mình từ chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Sơn La

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn và sự khác biệt về phong tục, tập quán, văn hóa giữa các dân tộc.

Tuy nhiên, với sự đồng thuận của người dân, chủ trương này đang được triển khai thuận lợi, mở ra không gian phát triển mới, kỳ vọng xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển bền vững.

Bản Kết Hay, xã Phiêng Pằn trước đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Sinh Mun sinh sống. Theo phương án sắp xếp lại, từ 4 bản gồm: Cò Hày, Kéo Lồm, Pá Liềng và Kết Hay, sau sáp nhập lấy tên là bản Kết Hay (mới) sẽ có thêm nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông cùng sinh sống.

Ban đầu khi có chủ trương, người dân băn khoăn vì quy mô diện tích bản lớn hơn, thành phần dân tộc đa dạng hơn. Nhưng khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích, bởi đây là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện để các dân tộc thêm gắn bó, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế nên ai cũng đều đồng thuận.

Anh Vì Văn Phiếu, người dân bản Kết Hay cho biết, việc sáp nhập bản có những khó khăn nhất định, đầu tiên là về văn hóa các dân tộc khác nhau. Ngoài ra, bản rộng hơn, đi lại khó khăn hơn nhưng nhân dân rất đồng tình, thống nhất cao.

Anh bày tỏ mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa để 4 bản sáp nhập với nhau đi lại thuận tiện, luôn đoàn kết, gắn bó, vươn lên phát triển kinh tế.

Không chỉ người dân bản Kết Hay, nhiều hộ dân thuộc các bản trong diện sáp nhập khác cũng đồng thuận vì lợi ích, phát triển lâu dài.

Gia đình ông Thào A Mua, dân tộc Mông ở bản Kéo Lồm, sau sắp xếp sẽ thuộc bản Kết Hay. Từ nhà đến trung tâm bản mới cách khoảng 5 km, chủ yếu là đường đất nên việc đi lại sẽ khó khăn hơn trước.

Ông Mua chia sẻ, ông và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ chủ trương sáp nhập bản. Tuy nhiên, hiện nay đoạn đường từ gia đình ông và một số hộ dân lân cận đi đến nhà văn hóa vẫn là đường đất nên đi lại rất khó khăn.

Đặc biệt là vào mùa mưa, đường dốc, trơn trượt nên ông mong đoạn đường sớm được đầu tư, xây dựng giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Phiêng Pằn là xã biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Phiêng Pằn, Chiềng Lương và Nà Ớt (cũ).

Sau sáp nhập, địa phương là một trong những xã có quy mô lớn của tỉnh Sơn La, với diện tích hơn 320 km2, hơn 4.900 hộ, dân số trên 24.000 người, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống là: Thái, Mông, Kinh, Sinh Mun và Khơ Mú.

Theo phương án sắp xếp, tổ chức lại, địa phương sẽ giảm từ 45 bản xuống 26 bản. Đây là nhiệm vụ không đơn giản bởi nhiều bản nằm biệt lập, địa hình chia cắt, hạ tầng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung...

Do nhiều bản nằm biệt lập, địa hình chia cắt, hạ tầng giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung nên việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản ở xã biên giới Phiêng Pằn (Sơn La) gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phiêng Pằn Hoàng Hữu Phong thông tin, để tạo sự đồng thuận, nhất trí của nhân dân, xã đã thành lập 3 tổ công tác do Thường trực Đảng ủy làm Tổ trưởng trực tiếp xuống địa bàn gặp gỡ, tuyên truyền, đối thoại, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của việc sáp nhập. Đến nay, cả 45 bản đều thống nhất cao với chủ trương sắp xếp của xã.

Đối với các bản chia cắt, dân cư sinh sống rải rác, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, xã sẽ tiếp tục xin chủ trương, ưu tiên kinh phí, nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư công, xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông, nhà văn hóa cộng đồng, có những chính sách hỗ trợ...

Qua đó, giúp người dân đi lại thuận tiện, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt.

Nhân dân xã biên giới Phiêng Pằn (Sơn La) đồng thuận với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Mặc dù việc sáp nhập sẽ có những thay đổi nhất định về không gian sinh hoạt, bản sắc văn hóa và khiến quãng đường đến trung tâm bản của nhiều hộ dân xa hơn trước.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, đa số đồng bào các dân tộc ở xã vùng biên Phiêng Pằn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố.

Người dân kỳ vọng Đảng, Nhà nước, tỉnh, xã tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông, nhà văn hóa và hạ tầng thiết yếu khác để các bản mới sớm ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, chung sức, đồng lòng giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

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