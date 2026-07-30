Lâm Đồng rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố sau các vụ ngộ độc

Lâm Đồng đang triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố, sau khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc liên quan đến bánh mỳ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo ngày 30/7 của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải khẩn trương vào cuộc với tinh thần chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm ngăn chặn tái diễn những vụ việc tương tự.

Chỉ đạo được ban hành trong bối cảnh chỉ trong chưa đầy một năm, địa phương đã ghi nhận hai vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn đều liên quan đến bánh mỳ bán tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Cụ thể ngày 28/7, ngành y tế Lâm Đồng ghi nhận 84 trường hợp nghi ngờ ngộ độc sau khi sử dụng bánh mỳ tại cơ sở bán bánh mỳ thịt nướng-patê Minh Trung, ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà.

Theo Sở Y tế tỉnh, đơn vị nhận được thông tin từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7, nghi do ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Trong 84 trường hợp phải nhập viện có 39 người điều trị tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà, 8 người điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và 37 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó ngày 15/12/2025, tại phường Phan Thiết đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 97 người mắc. Qua điều tra ban đầu, cả hai vụ việc đều xuất hiện các triệu chứng ngộ độc liên quan đến bánh mỳ mua tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thực tế cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh này vẫn hiện hữu và cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trước diễn biến trên, ngày 30/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc tại cơ sở Minh Trung theo chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, bảo đảm cấp cứu và điều trị kịp thời cho người mắc. Ngành y tế cũng được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, cảnh báo nguy cơ, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn và cung cấp thông tin chính xác, tránh gây hoang mang dư luận.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường; đồng thời phối hợp truy xuất nguồn gốc và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, đặc biệt là các hộ bán bánh mỳ và xe bánh mỳ lưu động để đưa vào diện quản lý.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người bán hàng rong; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ đối với các sản phẩm có rủi ro cao như pa tê, thịt nguội, chả lụa, thịt xá xíu, nước sốt và rau ăn kèm. Các cơ sở vi phạm sau khi bị xử lý cũng phải được công khai để người dân chủ động lựa chọn nơi kinh doanh bảo đảm an toàn…/.

Điều tra vụ 84 người nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại Lâm Đồng 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Cơ sở bán bánh mì thịt nướng-pate Minh Trung. Sau khi ăn, nhiều người được đưa đến các cơ sở khám, chữa bệnh để điều trị.