Thanh Hóa: Tăng tốc để những ngôi trường vùng biên kịp sáng đèn đón năm học mới

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp với tổng mức đầu tư khoảng 739 tỷ đồng.

Những công trình mang theo kỳ vọng mở rộng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa miền núi và đồng bằng, đồng thời tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nơi phên giậu của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, 6 trường sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.

Để đạt kế hoạch đề ra, Sở Xây dựng tập trung đôn đốc các ban quản lý dự án, nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành, bàn giao các công trình trước ngày 15/8 để tiếng trống khai trường đầu tiên được vang lên trong những ngôi trường mới giữa đại ngàn biên cương.

Chạy đua với thời gian

Những ngày cuối tháng 7, trên các công trường xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên Thanh Hóa, tiếng máy xúc, máy trộn bêtông, tiếng cắt thép, tiếng búa gõ vào những mảng tường mới xây không ngớt từ sáng sớm đến khi trời tối.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang chạy đua với thời gian để những ngôi trường mới kịp sáng đèn, đón học sinh vùng cao trong ngày khai giảng.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Tam Lư dự kiến sẽ hoàn thành trước năm học mới 2026-2027. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Tại công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, không khí thi công luôn khẩn trương. Trên khắp khuôn viên dự án, hơn 150 công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động đồng loạt thi công nhiều hạng mục.

Những khối nhà lớp học dần hiện rõ, nhiều khu vực bước sang giai đoạn hoàn thiện với các phần việc như, sơn tường, ốp lát, lắp đặt hệ thống điện, nước và thiết bị. Dưới cái nắng vùng biên, từng tốp thợ vẫn miệt mài làm việc, người hoàn thiện trần, người lắp cửa, người kiểm tra hệ thống kỹ thuật, tạo nên nhịp lao động liên tục trên toàn công trường.

Theo ông Lê Văn Trưởng, Chỉ huy trưởng công trình, dự án cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 77% giá trị hợp đồng.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công thường xuyên duy trì từ 160-180 công nhân làm việc theo ba ca, bốn kíp; đồng thời chủ động tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu, không làm gián đoạn quá trình thi công.

Với nhịp độ này, đơn vị phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao trước ngày 30/8/2026 theo kế hoạch.

Ông Mạc Đình Tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy cho biết dự án có quy mô 30 lớp học cùng các hạng mục nhà hiệu bộ, khu nội trú, nhà đa năng, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của khoảng 750 học sinh.

Chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ cùng chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, với mong muốn công trình hoàn thành đúng kế hoạch, kịp đón học sinh bước vào năm học mới.

Trên công trường Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lư, xã Tam Lư, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) huy động gần 100 kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc tổ chức thi công liên tục, kể cả ngày nghỉ.

Từ khi triển khai dự án, đơn vị chia thành nhiều mũi thi công, tập trung nhân lực cho từng hạng mục nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Theo anh Hà Đình Lâm, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Trường Sơn 185, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12), sau hơn 7 tháng triển khai, dự án đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng.

Để bám sát tiến độ, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay không nằm ở điều kiện địa hình hay nguồn vật liệu mà là tình trạng thiếu hụt nhân công.

Theo anh Lâm, đơn vị đang thiếu hơn 200 lao động có tay nghề, trong khi thời gian hoàn thành công trình không còn nhiều khiến việc tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp gặp không ít khó khăn.

Ông Phạm Ngọc Định, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội Ủy ban Nhân dân xã Tam Lư cho biết Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Lư được xây dựng tại bản Hậu với tổng mức đầu tư 187,5 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 36 lớp học, đáp ứng nhu cầu của 967 học sinh và 62 giáo viên; trong đó khoảng 776 học sinh có nhu cầu ở bán trú, nội trú và 22 giáo viên có nhu cầu ở nhà công vụ.

Khi hoàn thành, con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn sẽ được học tập trong điều kiện tốt hơn. Trong suốt quá trình triển khai, địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ khó khăn để công trình sớm hoàn thành, phục vụ kế hoạch năm học mới.

Tại công trường Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, giữa cái nắng hè, hơn 200 công nhân chia thành nhiều tổ, đội làm việc liên tục ba ca để đẩy nhanh tiến độ.

Sau hơn 7 tháng triển khai, các hạng mục chính như khu lớp học tiểu học, khu lớp học trung học cơ sở, nhà học bộ môn-thư viện, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và nhà đa năng đều bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 123,68 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel thi công. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 71% giá trị hợp đồng. Với nhịp độ thi công hiện nay, đơn vị phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình trước ngày 15/8/2026.

Theo ông Trần Văn Thành, Chỉ huy trưởng công trình, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, trở ngại lớn nhất của dự án hiện nay là tình trạng thiếu nhân công có tay nghề.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa thất thường, mặt bằng thi công chật hẹp và việc vận chuyển vật liệu, máy móc lên vùng cao ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Để bù khối lượng công việc, đơn vị chủ động bổ sung nhân lực, tăng cường máy móc, linh hoạt điều phối vật tư và điều chỉnh kế hoạch thi công theo diễn biến thời tiết, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học mới

Các trường Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở dự kiến sẽ hoàn thành trước năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Chính quyền, các sở, ngành cũng bám sát từng công trường, hạng mục để tháo gỡ khó khăn, với mục tiêu cao nhất là những ngôi trường mới phải sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học 2026-2027.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa liên tục tổ chức kiểm tra hiện trường, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chủ đầu tư, nhà thầu và ấn định rõ các mốc hoàn thành.

Theo chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ công trình phải hoàn thành thi công trước ngày 15/8/2026 để có đủ thời gian vệ sinh, hoàn trả mặt bằng, lắp đặt thiết bị, chạy thử và bàn giao cho ngành giáo dục chuẩn bị năm học mới.

Đi cùng với yêu cầu tăng tốc là trách nhiệm được phân định rất rõ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công bổ sung nhân lực, thiết bị, duy trì tăng ca, tăng kíp đến khi hoàn thành công trình.

Trường hợp nhà thầu không huy động đủ nguồn lực hoặc tiếp tục chậm tiến độ, chủ đầu tư rà soát điều khoản hợp đồng để đề xuất biện pháp xử lý theo quy định, kể cả bổ sung nhà thầu phụ nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, theo dõi sát tiến độ từng dự án, phối hợp cùng chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay tại công trường. Với những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, phương án bổ sung nhà thầu phụ được đặt ra tránh ảnh hưởng đến thời điểm bàn giao.

Thực tế triển khai cho thấy khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ đến từ địa hình miền núi hay thời tiết thất thường mà còn do nguồn cung vật liệu xây dựng như đá, cát, bê tông có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thi công; giá vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận chuyển liên tục biến động khiến việc tổ chức thi công gặp không ít trở ngại.

Trước những vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động tháo gỡ, bảo đảm nguồn vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thi công duy trì nhịp độ trên công trường.

Năm 2025, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng. Tiếp nối chương trình này, năm 2026, tỉnh tiếp tục khởi công thêm 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã biên giới, thuộc Chương trình "Xây dựng 100 trường học vùng biên" do Chính phủ phát động.

Những yêu cầu chặt chẽ về tiến độ, những con số cụ thể về nhân lực hay các cuộc kiểm tra thường xuyên của tỉnh đều hướng tới mục tiêu chung là đưa các công trình về đích đúng hẹn, kịp đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027.

Khi những dãy phòng học sáng đèn giữa núi rừng, khu nội trú đầu tiên đón học sinh vùng biên, đó không chỉ là thời điểm hoàn thành một dự án đầu tư mà còn mở ra điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho hàng nghìn học sinh và giáo viên.

Những ngôi trường mới sẽ trở thành điểm tựa để con em đồng bào các dân tộc yên tâm đến lớp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững khu vực biên giới./.

Điện Biên tăng tốc để hoàn thành 9 trường nội trú liên cấp trước năm học mới Tại Điện Biên, chín trường được khởi công trong năm 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8; 5 trường khởi công trong năm 2026 đang được triển khai xây dựng.

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