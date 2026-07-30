Quân khu 7 đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 814 hài cốt liệt sỹ, trong đó 211 hài cốt được quy tập trong nước và 603 hài cốt được quy tập tại Campuchia.

Riêng trong thời gian thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm (từ ngày 15/3 đến 29/7/2026), các lực lượng đã quy tập được 584 hài cốt liệt sỹ, gồm 191 hài cốt trong nước và 393 hài cốt tại Campuchia.

Bên cạnh đó, Quân khu tiếp nhận, xác minh hàng nghìn nguồn tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ, trong đó có nhiều thông tin về mộ liệt sỹ tập thể, phục vụ công tác khảo sát, tổ chức hội thảo và tìm kiếm trên thực địa.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Quân khu 7 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp truyền thống với khoa học, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu, các lực lượng tập trung nghiên cứu các trận đánh lớn, chiến dịch có nhiều cán bộ, chiến sỹ hy sinh; rà soát hệ thống bệnh viện, bệnh xá dã chiến trên chiến trường miền Đông Nam Bộ để xác định khu vực trọng điểm còn khả năng có hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, tiếp tục huy động các ban liên lạc cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cơ sở y tế quân đội, bảo tàng, hội khoa học lịch sử và nhân dân tham gia cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập.

Đối với các địa bàn trọng điểm như Công viên Lê Thị Riêng và khu vực xã Minh Đức (thành phố Đồng Nai), Trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu tiếp tục mở rộng khảo sát, tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử và căn cứ khoa học, kiên trì thực hiện đến khi làm rõ khu vực còn khả năng có hài cốt liệt sỹ.

Tìm kiếm, khai quật được những hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Quá trình tìm kiếm phải được thực hiện với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học; bảo quản tốt các di vật phát hiện cùng hài cốt phục vụ xác định đơn vị và danh tính liệt sỹ.

Nhấn mạnh trách nhiệm của toàn Quân khu, Trung tướng Trần Vinh Ngọc khẳng định, hiện nay, trên địa bàn Quân khu vẫn còn hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy. Ngày nào các anh hùng liệt sỹ chưa được trở về với đồng đội và gia đình ngày đó trách nhiệm của chúng ta vẫn còn.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, Quân khu 7 tiếp tục đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin liệt sỹ; ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu; triển khai lấy mẫu sinh phẩm, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN.

Toàn bộ quy trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định, bảo đảm chính xác, không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đến ngày 29/7, toàn Quân khu hoàn thành hơn 74,7% khối lượng lấy mẫu, số hóa và đặt mục tiêu hoàn thành 100% trong tháng 9/2026, sớm hơn kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, khu vực Công viên Lê Thị Riêng (Nghĩa địa Đô Thành trước kia) là một trong những địa bàn trọng điểm đang tập trung khảo sát, tìm kiếm.

Cùng với khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, còn khả năng phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ, do đó, tiếp tục ưu tiên bố trí lực lượng, phương tiện và mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Quân khu 7 đặt mục tiêu tìm kiếm khoảng 900 hài cốt liệt sỹ; hoàn thành 100% việc lấy mẫu, số hóa đối với toàn bộ các mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sỹ./.

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