Toyota giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất toàn cầu trong 7 năm liên tiếp

Ngày 30/7, Toyota Motor của Nhật Bản cho biết tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất ôtô có doanh số toàn cầu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị trường dù doanh số sụt giảm do nhu cầu yếu tại Trung Quốc và tác động từ căng thẳng ở Trung Đông.

Trong giai đoạn từ tháng 1-6, Toyota cùng các công ty trong tập đoàn đã bán được 5,39 triệu xe trên toàn cầu, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối thủ đứng thứ hai là Volkswagen của Đức với khoảng 4,13 triệu xe tiêu thụ.

Sản lượng toàn cầu của tập đoàn Toyota cũng giảm nhẹ 0,3%, xuống còn 5,51 triệu xe. Toyota cho biết hoạt động logistics bị gián đoạn do tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu. Riêng lượng xe Toyota xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Đông giảm 36%, còn hơn 104.000 chiếc.

Doanh số tại nước ngoài giảm 4,5%, xuống còn 4,3 triệu xe, trong khi doanh số tại thị trường nội địa Nhật Bản tăng 4,4%, đạt 1,1 triệu xe, nhờ sức tiêu thụ tích cực của mẫu xe điện bZ4X mới.

Xét theo thị trường, doanh số của Toyota tại Trung Quốc giảm 17,1%, còn gần 695.000 xe, trong khi doanh số tại Trung Đông giảm 21,6%, xuống khoảng 219.000 xe. Ngược lại, doanh số tại Bắc Mỹ tăng nhẹ 0,9%, đạt 1,45 triệu xe nhờ nhu cầu ổn định đối với các mẫu xe hybrid.

Trong riêng tháng 6/2026, doanh số toàn cầu của Toyota giảm 1,1%, xuống hơn 926.000 xe, trong khi sản lượng tăng 2,2%, đạt gần 984.500 xe./.

Toyota đầu tư 3,6 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Mỹ Theo kế hoạch, Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải Tacoma, một trong những dòng xe được ưa chuộng tại Mỹ, từ nhà máy Baja California ở miền Bắc Mexico sang nhà máy San Antonio.