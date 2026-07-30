Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang gây áp lực lên các đối thủ Anh

Theo Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT), Mike Hawes, làn sóng các nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập thị trường ôtô nước này đang gây áp lực lên các nhà sản xuất truyền thống, buộc họ phải giảm giá sâu hơn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ hơn.

Các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại Anh trong những năm gần đây, giành được thị phần với các mẫu xe điện và xe hybrid cắm điện có giá cạnh tranh và làm gia tăng cạnh tranh đối với các nhà sản xuất ôtô lâu đời tại Anh.

Về mặt sản lượng, họ đang chịu áp lực rất lớn vì Trung Quốc có thể sản xuất những chiếc xe tốt với chi phí rẻ hơn. Các nhà sản xuất của Anh đã phải triển khai rất nhiều chương trình giảm giá nhằm cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc.

Theo dữ liệu của SMMT, các thương hiệu thuộc sở hữu của Trung Quốc hiện chiếm khoảng 15% số lượng đăng ký xe mới tại Anh, dẫn đầu là MG của SAIC Motor, BYD và các thương hiệu JAECOO và OMODA của Chery.

Ông Hawes cho biết sự cạnh tranh gia tăng là một trong số các yếu tố đằng sau sự sụt giảm trong sản xuất ôtô của Anh, với mức giảm 7,5% trong nửa đầu năm 2026, trong bối cảnh bất ổn thương mại và đầu tư giảm sút.

Trên khắp châu Âu, các nhà sản xuất ôtô đang phải nỗ lực ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Tuần trước, Volkswagen của Đức cho biết họ sẽ tăng cường cắt giảm chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Hawes cũng cho rằng cạnh tranh từ Trung Quốc chỉ là một trong số nhiều áp lực mà ngành công nghiệp ôtô của Anh phải đối mặt, bên cạnh chi phí năng lượng cao, đầu tư yếu kém và quy định lỏng lẻo./.

Ngành ôtô châu Âu chia rẽ trước làn sóng cạnh tranh từ Trung Quốc Dự luật thuộc Đạo luật tăng tốc công nghiệp của EU đang được Nghị viện châu Âu, các nước thành viên cân nhắc tìm tiếng nói chung bảo vệ thị trường nội khối trước các dòng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.

​

​