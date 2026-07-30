Ba Lan-Ukraine nối lại đối thoại cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 29/7 đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi quan hệ song phương rơi vào giai đoạn căng thẳng hồi tháng 5.

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Lublin, miền Đông Ba Lan, trong bối cảnh hai nước nỗ lực khôi phục đối thoại và duy trì hợp tác an ninh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng, các khoản đầu tư của Ba Lan tại Ukraine và việc tiếp tục hỗ trợ Kiev trong xung đột với Nga.

Một nội dung đáng chú ý là khả năng hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không Patriot tại Ba Lan trong khuôn khổ hợp tác giữa Mỹ, Ba Lan và Ukraine.

Theo một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán, phương án đặt cơ sở sản xuất tại Ba Lan được Mỹ đánh giá an toàn và dễ kiểm soát hơn so với sản xuất trên lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky cho biết Washington đã đồng ý về nguyên tắc cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Ba Lan cũng bày tỏ mong muốn tham gia chương trình sản xuất Patriot, cho rằng việc đặt dây chuyền sản xuất tại một quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ góp phần bảo đảm an ninh cho các cơ sở sản xuất và rút ngắn thời gian cung cấp vũ khí.

Cuộc gặp tại Lublin diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ba Lan-Ukraine chịu tác động từ những bất đồng về các vấn đề lịch sử.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên cũng đã trao đổi về đối thoại lịch sử và các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tị nạn Ukraine đang sinh sống tại Ba Lan.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận CBOS công bố cùng ngày cho thấy tỷ lệ người Ba Lan phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên mức cao kỷ lục 40%, tăng 23 điểm phần trăm so với cuối năm 2023.

Tỷ lệ ủng hộ Ukraine gia nhập EU giảm còn 50%, thấp hơn nhiều so với khoảng 90% ghi nhận ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022.

Khảo sát cũng cho thấy dư luận Ba Lan ngày càng chia rẽ về mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine. Có 39% số người được hỏi cho rằng mức viện trợ hiện nay là phù hợp, trong khi 27% cho rằng hỗ trợ quá nhiều và 22% nhận định cần tăng thêm viện trợ./.

Ukraine, Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng Ukraine và Ba Lan thể hiện thiện chí trong duy trì các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương, trong bối cảnh tồn tại bất đồng về các vấn đề lịch sử và ngoại giao gần đây.

