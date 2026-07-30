Hoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể chững lại trong tháng 7

Giới chuyên gia nhận định đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc nhiều khả năng đã chững lại trong tháng 7/2026.

Tiêu dùng nội địa suy yếu cùng áp lực chi phí từ cuộc xung đột Trung Đông đang triệt tiêu những động lực tích cực từ nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Theo kết quả khảo sát, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất chính thức của Trung Quốc được dự báo sẽ giảm từ mức 50,3 của tháng 6 xuống mốc 50 trong tháng 7. Số liệu chính thức sẽ được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố vào ngày 31/7.

Bức tranh ngành sản xuất Trung Quốc hiện đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các nhà sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ cao tiếp tục hưởng lợi lớn từ nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), thì những doanh nghiệp phục vụ thị trường nội địa lại đang phải vật lộn với sức mua ảm đạm.

Tình trạng này phản ánh sát thực tế bức tranh kinh tế vĩ mô của Trung Quốc trong giai đoạn gần đây. Trong quý 2, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong hơn 3 năm qua do doanh số bán lẻ ảm đạm và hoạt động đầu tư yếu kém.

Thêm vào đó, tăng trưởng tín dụng ngân hàng cũng ở mức thấp, buộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) trong những tháng gần đây phải ban hành các hướng dẫn nhằm thúc đẩy các ngân hàng thương mại tăng cường cho vay.

Giới chuyên gia nhận định để giải quyết tận gốc bài toán kích cầu tiêu dùng nội địa, các nhà hoạch định chính sách cần phải xử lý triệt để cuộc khủng hoảng kéo dài trên thị trường nhà ở và tình trạng việc làm bấp bênh.

Đây là hai yếu tố cốt lõi đã làm xói mòn niềm tin của các hộ gia đình, khiến họ có xu hướng tăng cường tiết kiệm thay vì chi tiêu.

Sự chững lại của nền kinh tế đang làm dấy lên kỳ vọng về các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các gói kích thích quy mô lớn khó có thể được tung ra.

Thay vào đó, Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tập trung triển khai các công cụ hiện có, chẳng hạn như tăng cường tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Nhu cầu về các biện pháp kích thích mạnh mẽ cũng đã phần nào giảm bớt nhờ sự bứt phá của mảng xuất khẩu hàng hóa. Trong tháng 6/2026, giá trị xuất khẩu (tính bằng USD) đã tăng vọt 27% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế.

Lợi nhuận công nghiệp cũng duy trì đà tăng trong tháng Sáu, dù mức tăng 15,1% có phần chậm lại so với mức 21,1% của tháng Năm./.

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu kế hoạch 5 năm với các động lực tăng trưởng mới Tốc độ tăng trưởng trong nửa đầu năm 2026 phù hợp với mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 4,5-5% và đưa Trung Quốc vào nhóm các nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.