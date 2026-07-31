Tối ngày 30/7, một trận động đất có độ lớn 3,6 đã xảy ra tại khu vực xã Bảo Lạc, Cao Bằng với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km khiến người dân tại địa phương cùng các vùng lân cận cảm nhận rõ chấn động.

Bản tin 60s ngày 31/7/2026 gồm những nội dung sau:

Nhiều người tháo chạy khi động đất mạnh 3,6 độ bất ngờ xuất hiện ở Cao Bằng.

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