Cao Bằng: Xảy ra động đất 3,6 độ tại xã Bảo Lạc

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần-Viện Các Khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa phát đi, vào khoảng 19 giờ 44 phút 45 giây ngày 30/7 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3,6 độ đã xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.926 độ vĩ Bắc, 105.664 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo các chuyên gia, trận động đất liên quan đến hệ thống đứt gãy Cao Bằng-Tiên Yên chạy từ Trung Quốc qua Cao Bằng tới Quảng Ninh.

Ngoài động đất ở Cao Bằng, trong ngày 30/7 cũng xảy ra 2 trận động đất có độ lớn từ 2,7-2,8 tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi. Các trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Khác với động đất tại Cao Bằng, động đất ở Quảng Ngãi là động đất kích thích, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của các hồ chứa.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực này thường xuyên xảy ra động đất kích thích, trong đó có ngày xảy ra trên 20 trận. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này./.

Quảng Ngãi: Động đất độ lớn 3,8 tại xã Măng Bút Trận động đất xảy ra lúc 13 giờ 48 phút 4 giây ngày 14/7/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.763 độ Vĩ Bắc; 108.268 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km, rủi ro thiên tai cấp 0.