Động đất tại Venezuela: Gia tăng nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế

Hơn 1 tháng sau trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời.

Theo số liệu của Chính phủ Venezuela, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã khiến hơn 5.000 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà ở. Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp lên tới 19,6 tỷ USD.

Tại bang ven biển La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, công tác dọn dẹp vẫn đang được triển khai. Tuy nhiên, bụi từ các công trình đổ sập, rác thải tồn đọng, nguồn nước sạch khan hiếm và điều kiện vệ sinh xuống cấp đang làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

Các chuyên gia cho biết việc xử lý khoảng 1,2 triệu tấn gạch đá và phế thải xây dựng là một thách thức lớn. Nhiều vật liệu có thể chứa nhiên liệu, dầu, hóa chất, amiăng, sơn và các chất độc hại khác. Nếu không được phân loại và xử lý đúng cách, các chất ô nhiễm có thể xâm nhập vào đất, nguồn nước và hệ sinh thái ven biển.

Bên cạnh đó, mưa theo mùa làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các sườn núi đã bị suy yếu sau động đất. Các nhà khoa học cũng khuyến nghị quá trình tái thiết cần hạn chế xây dựng tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhằm giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Nguồn nước sạch hiện là một trong những thách thức cấp bách nhất. Dù nhiều khu dân cư được cấp nước bằng xe bồn, các tổ chức nhân đạo cảnh báo nguồn nước này không phải lúc nào cũng được xử lý đạt tiêu chuẩn.

Thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đang làm gia tăng các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiết niệu, đồng thời tạo điều kiện cho các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và sốt rét lây lan.

Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO) cho biết đã xác định 18 nhóm bệnh và nguy cơ y tế cần được giám sát khẩn cấp, trong đó có các bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt rét và sởi. Theo các chuyên gia, tình trạng quá tải tại các khu tạm cư, hệ thống cấp nước và y tế bị gián đoạn cùng tỷ lệ tiêm chủng thấp tạo điều kiện để dịch bùng phát.

Ngoài người dân địa phương, nhiều nhân viên cứu trợ và tình nguyện viên cũng gặp các vấn đề về sức khỏe sau thời gian dài làm việc trong môi trường nhiều bụi xi măng và bụi silica, với các triệu chứng như viêm đường hô hấp, mất nước và bệnh đường tiêu hóa.

Giới chuyên gia nhận định giai đoạn tiếp theo của quá trình phục hồi cần tập trung vào khôi phục hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế thiết yếu và xử lý an toàn chất thải sau động đất nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng thứ cấp có thể xảy ra./.

Động đất tại Venezuela: Thiệt hại vật chất trực tiếp gần 20 tỷ USD Theo báo cáo, 47% tổng thiệt hại tập trung ở nhà ở, tiếp đến là hạ tầng giao thông và công trình công cộng (27%), cùng các công trình khác như trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất (26%).