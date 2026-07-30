Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết tính đến sáng 30/7, số người tử vong được báo cáo trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp bất thường của nội các, ông Kihara cho biết đây là số liệu do cảnh sát tổng hợp. Tuy nhiên, cần tiếp tục xác minh để xác định từng trường hợp có trực tiếp liên quan đến trận động đất hay không.

Ông Kihara cũng giải thích nguyên nhân có sự khác biệt giữa số liệu do Chính phủ trung ương và chính quyền tỉnh Kumamoto công bố. Theo đó, Chính phủ tổng hợp số liệu do cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nắm được, trong khi tỉnh Kumamoto công bố thông tin được chuyển lên từ chính quyền các thành phố, thị trấn và làng.

Theo số liệu của chính quyền tỉnh Kumamoto, 17 người đã được xác nhận tử vong. Ngoài ra, 6 người đang trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

Trong số những người đã được xác nhận tử vong, 5 trường hợp được ghi nhận tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, nơi xảy ra một vụ nổ sau động đất. Tám trường hợp khác được ghi nhận tại nhà máy Yatsushiro của Công ty Nippon Paper Industries, nơi nhiều ống khói bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trong ngày 30/7, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại trung tâm thương mại bị sập và nhà máy giấy bị hư hại. Chánh Văn phòng Nội các Kihara nhấn mạnh công tác cứu hộ hiện là “một cuộc chạy đua thực sự với thời gian.”

Tính đến tối 29/7, hàng nghìn hộ gia đình vẫn bị mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của người dân tại các cơ sở sơ tán.

Tuyến đường sắt cao tốc Kyushu Shinkansen giữa ga Kumamoto và ga Kagoshima-Chuo vẫn chưa được nối lại do đơn vị vận hành chưa thể đánh giá đầy đủ tình trạng thiệt hại. Trong khi đó, ngành đường sắt đặt mục tiêu khôi phục dịch vụ trong ngày 30/7 trên đoạn từ ga Chikugo-Funagoya, tỉnh Fukuoka, đến ga Kumamoto.

Liên quan đến tác động kinh tế, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết Kyushu tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử và ôtô; các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh tình hình thiệt hại tại những cơ sở này.

Ông giải thích rằng: “Ở thời điểm hiện tại, rất khó đưa ra đánh giá mang tính dự báo về tác động đối với nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của trận động đất đối với hoạt động kinh tế.”

Trước đó, ngày 29/7, một số quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Nhật Bản trong công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phía Mỹ đang giữ liên lạc với Chính phủ Nhật Bản và sẵn sàng hỗ trợ ứng phó. Cùng ngày, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq tuyên bố Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khi cần thiết.

Lãnh đạo một số quốc gia như Hàn Quốc, Italy, Brazil thông qua mạng xã hội cũng đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Nhật Bản./.

Lao động Việt Nam dũng cảm cứu người trong động đất Kumamoto Giữa khung cảnh hỗn loạn, 5 lao động trẻ người Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cứu sống an toàn một cụ bà gần 90 tuổi bị mắc kẹt, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt nơi xứ người.