Cháy lớn chưa rõ nguyên nhân tại cảng Damietta của Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 29/7, cháy lớn đã xảy ra trên một tàu tái khí hóa (dùng để lưu trữ và đổi khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí) và một tàu chứa khí tại cảng Damietta trên Địa Trung Hải. Không có thương vong nào được báo cáo.

Bộ Dầu mỏ Ai Cập cho biết các kế hoạch ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng đã được kích hoạt ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ cháy, với các đội cứu hỏa và an ninh tại chỗ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để khống chế sự cố.

Bộ cho biết các đội khẩn cấp đang phối hợp với các cơ quan kỹ thuật để hoàn thành công việc cần thiết và đánh giá hậu quả của sự cố. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Một số báo cáo truyền thông cho biết nguyên nhân không phải do tấn công bằng thiết bị bay không người lái như một số thông tin trước đó.

Bộ trưởng Dầu mỏ Karim Badawi đã đến hiện trường để giám sát công tác ứng phó khẩn cấp, theo dõi các hoạt động chữa cháy và an ninh, và đảm bảo tất cả quy trình an toàn được thực hiện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

Cảng Damietta là nơi đặt một trong hai nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên LNG cùng với nhà máy Idku.

Từ năm 2025, cảng Địa Trung Hải này đã đóng vai trò là trung tâm quan trọng cho các tàu chứa và tái khí hóa nổi khi Ai Cập tăng cường nhập khẩu LNG để củng cố nguồn cung cấp khí đốt trong mùa Hè - thời điểm nhu cầu điện đạt đỉnh điểm./.

Cháy lớn tại khu công nghiệp miền Nam Israel Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tình hình và xác nhận không xảy ra rò rỉ khí amoniac hay các hóa chất nguy hiểm như lo ngại ban đầu.