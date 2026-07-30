Mỹ triệt phá nhiều đường dây buôn người trong thời gian diễn ra World Cup 2026

Ngày 29/7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ 905 nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn người và giải cứu 180 nạn nhân, trong đó có 30 trẻ em, trong chiến dịch truy quét được triển khai trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.

Đây là một trong những chiến dịch chống buôn người quy mô lớn nhất từng được tiến hành tại Mỹ trong khuôn khổ một sự kiện thể thao quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiến dịch do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chống buôn người của DHS cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương.

Các hoạt động được triển khai tại nhiều thành phố đăng cai World Cup nhằm ngăn chặn các đường dây buôn người lợi dụng lượng lớn du khách quốc tế để hoạt động.

Phó Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Lauren Bis cho biết trong khi hàng triệu người theo dõi các trận đấu của World Cup, lực lượng thực thi pháp luật vẫn tiến hành đồng thời các chiến dịch điều tra và triệt phá các tổ chức buôn người trên phạm vi cả nước.

Du khách đi dạo tại Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bà nhấn mạnh việc bắt giữ hơn 900 nghi phạm và giải cứu gần 200 nạn nhân cho thấy đấu tranh chống buôn người tiếp tục là một trong những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Một trong những vụ án lớn nhất được công bố diễn ra tại thành phố Dallas (bang Texas) ngày 24/7, khi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa bắt giữ 8 đối tượng bị cáo buộc điều hành một cơ sở kinh doanh sách dành cho người lớn, nhưng thực chất hoạt động như một đường dây mại dâm trong hơn 2 thập kỷ.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp, các nghi phạm đối mặt với các tội danh gồm âm mưu buôn bán tình dục, buôn bán tình dục bằng bạo lực hoặc cưỡng ép và rửa tiền.

Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2023 và đã xác định nhiều nạn nhân, trong đó có một người bị sát hại vào năm 2024. Vụ án hiện do Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Texas xử lý.

Trong một chiến dịch khác tại thành phố San Francisco (bang California), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa phối hợp với Cục Điều tra Liên bang và lực lượng cảnh sát địa phương đã giải cứu 2 thiếu nữ được xác định là nạn nhân của hoạt động buôn người. Một trong 2 nạn nhân được báo mất tích từ thành phố Bakersfield từ cuối năm 2025.

Ngoài các chiến dịch chống buôn người, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết lực lượng an ninh cũng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra World Cup, trong đó thu giữ hơn 700 thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động trái phép, kiểm tra hơn 19.000 phương tiện ra vào các sân vận động và khu vực dành cho cổ động viên, đồng thời tịch thu lượng lớn hàng hóa giả mạo mang thương hiệu FIFA World Cup, với tổng trị giá ước tính hơn 33 triệu USD./.

Châu Âu triệt phá đường dây buôn người và ma túy xuyên quốc gia Việc điều tra đường dây tội phạm được khởi động từ tháng 10/2022, sau khi một thuyền chở người di cư Algeria bị đắm trên đường sang Tây Ban Nha khiến 12 người thiệt mạng.

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