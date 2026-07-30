Quốc hội Cuba thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/7, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba khóa X đã khai mạc kỳ họp thường kỳ thứ 7 trong 2 ngày 29 và 30/7, với chương trình nghị sự tập trung vào việc thảo luận, phân tích và tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội.

Trong số các chủ đề trong chương trình nghị sự có việc đánh giá tiến độ của chính phủ hướng tới các mục tiêu năm 2026, đặc biệt chú trọng đến những chuyển đổi kinh tế và xã hội đã được thực hiện trong những tháng gần đây.

Các đại biểu cũng sẽ xem xét việc thực hiện ngân sách nhà nước trong nửa đầu năm và xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2025, cùng với ý kiến do các ủy ban quốc hội chuẩn bị.

Chương trình nghị sự cũng bao gồm việc phân tích và phê duyệt các dự án lập pháp quan trọng, trong đó có các luật về đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tổ chức hành chính nhà nước trung ương, nhà ở, bộ luật lao động và hệ thống định danh cá nhân và cư trú.

Các nghị định, luật được Hội đồng Nhà nước thông qua trong thời gian giữa các kỳ họp cũng sẽ được trình lên để phê chuẩn.

Bà Teresa González Barea, Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhận xét rằng các ủy ban của Quốc hội đã tập trung vào việc giám sát thực hiện chương trình kinh tế và xã hội của chính phủ, với trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, tăng thu nhập ngoại tệ, sản xuất lương thực, các chính sách xã hội và cải thiện quản lý nhà nước.

Đại biểu Teresa González Barea nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỳ họp này, cho phép củng cố sự đồng thuận về các vấn đề có tác động lớn đến người dân và tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, nhằm mục đích thúc đẩy các chuyển đổi kinh tế và xã hội đang diễn ra và góp phần tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề chính mà đất nước đang phải đối mặt./.