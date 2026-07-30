Busan ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm

Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ lập hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ mà còn được các nhà khoa học xem là minh chứng rõ nét cho tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C, người dân đổ xô đến các sân trượt băng trong nhà để tránh nóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết thành phố cảng Busan ngày 29/7 ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, cao nhất trong 122 năm quan trắc và vượt xa kỷ lục 35,8 độ C được thiết lập vào tháng 7/1994.

Sang ngày 30/7, nhiệt độ tại thành phố này vẫn ở mức 38,3 độ C, trong bối cảnh Hàn Quốc trải qua một trong những đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng là sự kết hợp của áp cao Bắc Thái Bình Dương ở tầng thấp và áp cao Tây Tạng ở tầng khí quyển cao, tạo thành một "vòm nhiệt" giữ không khí nóng gần mặt đất, hạn chế sự hình thành mây và làm gia tăng bức xạ Mặt Trời.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố thời tiết đơn thuần không thể lý giải mức nhiệt cực đoan tại các thành phố ven biển như Busan, Ulsan hay Pohang.

Ông Lee Myung In, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sóng nhiệt thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST), nhận định biến đổi khí hậu đã làm gia tăng đáng kể cường độ và tần suất các đợt nắng nóng trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, nhiệt độ bề mặt biển quanh Bán đảo Triều Tiên hiện ở mức cao nhất hoặc cao thứ hai trong khoảng một thập kỷ qua. Nước biển ấm lên làm suy giảm hiệu quả làm mát tự nhiên của gió biển, trong khi các luồng gió Tây từ đất liền thổi ra biển đã cản trở gió mát tràn vào khu vực ven biển.

Theo Giáo sư Lee Juni thuộc Đại học Quốc gia Busan, nếu xu hướng nóng lên toàn cầu tiếp diễn, các đợt nắng nóng kéo dài kèm độ ẩm cao sẽ ngày càng phổ biến tại các đô thị ven biển của Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, nhiều người dân đã tìm đến các sân trượt băng trong nhà để tránh nóng.

Tại thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, nhiệt độ ngoài trời chiều 30/7 lên tới 38,3 độ C, trong khi bên trong sân trượt băng của Trung tâm Thể thao Công dân chỉ khoảng 11 độ C. Chênh lệch nhiệt độ lớn khiến nơi đây trở thành điểm giải nhiệt lý tưởng trong kỳ nghỉ Hè, thu hút đông đảo gia đình có trẻ nhỏ, học sinh và thanh niên.

Theo đơn vị quản lý, sân trượt băng Gimhae hiện đón khoảng 200 lượt khách mỗi ngày, tăng lên gần 400 lượt vào cuối tuần. Toàn bộ 2.000 vé của chương trình chiếu phim trên băng kết hợp biểu diễn trượt băng nghệ thuật diễn ra trong hai ngày 1-2/8 cũng đã được đăng ký hết trước thời hạn.

Tại thành phố Changwon, lượng khách đến sân trượt băng cũng tăng mạnh. Trung tâm Thể thao Uichang cho biết từ đầu tháng Bảy đến ngày 29/7 đã ghi nhận 3.228 lượt khách, cao hơn gấp đôi so với 1.444 lượt cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm còn mở cửa miễn phí khu vực khán đài sân băng làm điểm tránh nóng phục vụ người dân.

Giới chức tỉnh Gyeongsang Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao tại các sân trượt băng nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và hỗ trợ người dân ứng phó với đợt nắng nóng, vốn được dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới./.

Hàn Quốc phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng Cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất được Hàn Quốc ban hành khi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39 độ C trở lên ở những nơi có nhiệt độ đạt 35 độ C trở lên trong ít nhất hai ngày liên tiếp.