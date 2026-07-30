Số người tử vong do nắng nóng tại Anh tăng cao

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 29/7 cho biết các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng Năm và tháng Sáu vừa qua đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người.

Con số tăng thêm này được tính bằng cách so sánh số người tử vong trung bình trong những ngày có nhiệt độ trên 20 độ C với số lượng trung bình vào những ngày mát mẻ hơn.

Theo UKHSA, con số này cao gần gấp đôi tổng số ca tử vong của cả mùa Hè năm 2025 (với 1.504 ca), phản ánh thời tiết quá nóng cũng tác động đáng kể đến sức khỏe con người ở Anh.

Con số này chưa tính đến số liệu thống kê của tháng Bảy, thời điểm Anh cũng vừa trải qua một đợt nắng nóng kéo dài.

UKHSA cho rằng tổng số ca tử vong do liên quan đến nắng nóng tại nước này trong cả mùa Hè năm nay có thể cao hơn nhiều, thậm chí có thể cao nhất trong lịch sử. Số ca tử vong do nắng nóng vào mùa Hè cao nhất từ trước đến nay là năm 2022 với 2.985 ca.

UKHSA nhấn mạnh người dân và chính quyền phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng ngay từ đầu mùa Hè thay vì chờ đến lúc nóng đỉnh điểm.

Bộ trưởng Y tế Yvette Cooper cho rằng người Anh thường mắc các bệnh vào mùa Đông nhiều hơn, nhưng hiện nay thời tiết nắng nóng mùa Hè cũng đang gây ra những nguy cơ ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe của hàng nghìn người ở nước này.

Ủy ban chống biến đổi khí hậu (CCC), cơ quan chịu trách nhiệm tư vấn cho chính phủ về chống biến đổi khí hậu, năm ngoái đã cảnh báo rằng Anh “chưa sẵn sàng” đối mặt với các hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo hồi tháng Năm, CCC ước tính 92% ngôi nhà ở Anh vốn được thiết kế để giữ ấm vào mùa Đông có thể trở nên quá nóng vào năm 2050, đồng thời khuyến nghị chính phủ thiết lập giới hạn nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc để đảm bảo an toàn cho người lao động khi xảy ra nắng nóng, cũng như đầu tư vào hệ thống điều hòa không khí cho các tòa nhà công cộng như bệnh viện và trường học.

Trước đây, thời tiết ở Anh hiếm khi nắng nóng quá mức nên hầu hết nhà dân, trường học, bệnh viện, tàu điện ngầm và văn phòng đều không lắp điều hòa./.

Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát dữ dội Pháp, Tây Ban Nha và Italy đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng cực đoan, đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động đỏ và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực.