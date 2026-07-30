Hàn Quốc hồi sinh văn hóa đọc giữa thời đại Trí tuệ Nhân tạo

Trái với lo ngại rằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể làm mai một thói quen đọc sách, giới trẻ Hàn Quốc-nhóm sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh nhiều nhất tại nước này lại đang trở thành lực lượng thúc đẩy sự hồi sinh văn hóa đọc, góp phần mang đến sức sống mới cho ngành xuất bản.

Theo khảo sát của Bộ Văn hóa Hàn Quốc, tỷ lệ người trưởng thành tại nước này đọc ít nhất 1 cuốn sách mỗi năm đã giảm liên tục trong hơn 1 thập kỷ, từ 72,2% năm 2013 xuống còn 38,5% vào năm 2025.

Tuy nhiên, nhóm người trẻ lại đi ngược xu hướng chung. Những người trong độ tuổi 20-29 có tỷ lệ đọc sách cao nhất với 75,3%, tiếp đến là nhóm 30-39 tuổi với 66,4%. Đây cũng chính là 2 nhóm có tỷ lệ sử dụng Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh cao nhất, lần lượt đạt 75,3% và 71,1%.

Mối liên hệ thú vị giữa Trí tuệ Nhân tạo và văn hóa đọc được thể hiện rõ tại Hội chợ Sách Quốc tế Seoul diễn ra cuối tháng 6 vừa qua. Sự kiện thu hút khoảng 160.000 lượt khách tham quan, tăng mạnh so với mức trung bình khoảng 100.000 lượt trong giai đoạn 2022-2023.

Tại đây, các gian hàng của những nhà xuất bản lớn luôn chật kín độc giả trẻ, trong khi những hoạt động kết hợp công nghệ, như gợi ý sách theo sở thích, cũng thu hút sự quan tâm lớn.

Nhà xuất bản Minumsa là một ví dụ điển hình cho xu hướng này. Doanh thu của đơn vị này tăng 23,8% trong năm 2025, trong khi toàn bộ thị trường sách thương mại giảm 6,9%.

Theo Hiệp hội Nhà xuất bản Hàn Quốc, thành công của Minumsa một phần đến từ việc tiếp cận độc giả trẻ thông qua các nền tảng số, đặc biệt là kênh YouTube nơi các biên tập viên chia sẻ về văn học và giới thiệu sách theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Học sinh Hàn Quốc trong giờ học. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần tạo nên làn sóng đọc sách mới, với sự phổ biến của xu hướng "text-hip"-quan niệm coi việc đọc sách là một hoạt động thú vị, thể hiện phong cách sống và bản sắc cá nhân. Nhiều người trẻ thường xuyên chia sẻ những cuốn sách yêu thích, các đoạn trích ấn tượng và trải nghiệm đọc trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều độc giả trẻ không xem Trí tuệ Nhân tạo là sự thay thế cho sách mà coi đây là công cụ hỗ trợ quá trình đọc và khám phá tri thức. Trí tuệ Nhân tạo được sử dụng để giải thích những nội dung khó, làm rõ bối cảnh tác phẩm, gợi ý sách mới hoặc mở rộng hiểu biết sau khi đọc.

Với bộ phận giới trẻ Hàn Quốc, chính sự phát triển của Trí tuệ Nhân tạo lại khiến họ nhận thức rõ hơn giá trị của việc đọc sách, suy ngẫm và tự hình thành quan điểm riêng./.

FAHASA và Deli ra mắt không gian sáng tạo văn phòng phẩm, nâng cao văn hóa đọc Ngày 24/7, FAHASA phối hợp Deli Việt Nam ra mắt thương hiệu văn phòng phẩm cao cấp Nusign tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm FAHASA.

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