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Hàn Quốc sơ tán người dân sau khi phát hiện vật thể bay gần biên giới liên Triều

Ngày 30/7, Hàn Quốc đã sơ tán người dân tại một số khu vực gần biên giới liên Triều sau khi phát hiện một vật thể bay không xác định, sau đó, được xác nhận là thiết bị bay không người lái của Mỹ.

Trường Giang
Trạm gác của quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc được nhìn từ khu vực biên giới liên Triều ở thành phố Paju (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trạm gác của quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc được nhìn từ khu vực biên giới liên Triều ở thành phố Paju (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/7, giới chức quân sự Hàn Quốc đã tiến hành sơ tán người dân tại một số khu vực gần biên giới liên Triều sau khi phát hiện một vật thể bay không xác định. Sau quá trình xác minh, quân đội Hàn Quốc xác định đây là thiết bị bay không người lái của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin của quân đội Hàn Quốc cho biết vật thể bay được phát hiện tại khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi, ở phía Nam tuyến phòng thủ tiền tiêu (GOP) gần biên giới liên Triều.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã kích hoạt quy trình ứng phó tiêu chuẩn và yêu cầu người dân sinh sống phía Bắc Đường Kiểm soát Dân sự nhanh chóng di chuyển đến các hầm trú ẩn hoặc địa điểm an toàn.

Khoảng 14h30 giờ địa phương (tức 12h30 giờ Việt Nam) cùng ngày, chính quyền địa phương đã gửi thông báo khẩn đến các trưởng thôn tại khu vực Cheorwon - một huyện biên giới nằm ở phía Bắc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc, yêu cầu tổ chức sơ tán người dân do xuất hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực. Thông báo không nêu chi tiết về nguồn gốc của vật thể bay, song nhấn mạnh đây là tình huống thực tế cần khẩn trương xử lý.

Đến khoảng 15h30, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận vật thể trên là thiết bị bay không người lái của quân đội Mỹ đang tham gia một cuộc huấn luyện.

Một quan chức JCS cho biết quân đội Hàn Quốc ban đầu phát hiện vật thể thông qua hệ thống giám sát, nhưng chưa thể xác định ngay đó là thiết bị của lực lượng đồng minh hay của Triều Tiên. Vì vậy, các đơn vị đã triển khai đầy đủ quy trình ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Theo giới chức quân sự Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn đến sự nhầm lẫn có thể xuất phát từ việc kế hoạch huấn luyện thiết bị bay không người lái của phía Mỹ chưa được thông báo đầy đủ hoặc chưa được chia sẻ kịp thời tới các đơn vị liên quan của Hàn Quốc.

Hiện Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc đang phối hợp với phía Mỹ xác minh toàn bộ diễn biến vụ việc, bao gồm đường bay và quy trình phối hợp trong hoạt động huấn luyện, nhằm tránh xảy ra các tình huống tương tự tại khu vực biên giới trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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