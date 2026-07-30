Các thành phố Đức đề nghị hỗ trợ hàng tỷ euro ứng phó nắng nóng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đợt nắng nóng mới với nhiệt độ dự báo lên tới 39 độ C, Hiệp hội các thành phố Đức kêu gọi Chính phủ Liên bang và các bang tăng cường hỗ trợ tài chính cho các đô thị thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu với Mạng lưới Truyền thông Đức (RND), Tổng Thư ký Hiệp hội các thành phố Đức Christian Schuchardt cho rằng cả nước cần đầu tư hàng tỷ euro để ứng phó với nắng nóng và các thành phố không thể tự mình gánh vác khoản chi phí này.

Ông Schuchardt nhận định các chương trình hỗ trợ hiện nay ở cấp liên bang và bang chưa đủ để triển khai các biện pháp thích ứng khí hậu trên diện rộng.

Chính phủ Liên bang và các bang cần có cơ chế đồng tài trợ lâu dài, có kế hoạch cho việc thực hiện các chương trình bảo vệ và thích ứng với khí hậu tại địa phương.

Theo ông, công tác thích ứng với biến đổi khí hậu không phải là vấn đề “có cũng tốt,” mà là yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với tương lai. Các đô thị cần triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm tác động của nắng nóng, trong đó có dỡ bỏ những lớp phủ bê tông không cần thiết trên mặt đất và tăng diện tích cây xanh.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Đức trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tháng Sáu, qua đó cho thấy nhiều cơ sở hạ tầng chưa thích ứng tốt với nhiệt độ cực đoan.

Một số tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa do lớp nhựa đường bị nứt, trong khi Công ty Đường sắt Đức khuyến cáo người dân hạn chế đi tàu hỏa. Các bệnh viện và viện dưỡng lão cũng phải phát cảnh báo về tình trạng nắng nóng.

Hiệp hội các thành phố Đức trước đó cảnh báo rằng nhiều biện pháp bảo vệ người dân trước nắng nóng chưa được triển khai đầy đủ do các đô thị thiếu nguồn kinh phí cần thiết.

Theo Cơ quan Khí tượng Đức (DWD), sau tháng Sáu đặc biệt nóng, tháng Bảy tiếp tục có nền nhiệt cao. Dữ liệu sơ bộ cho thấy tháng Bảy ít mưa và có thời lượng nắng cao hơn mức trung bình. So với thời kỳ tham chiếu 1961-1990, nhiệt độ trong tháng Bảy cao hơn đáng kể và tháng này nhiều khả năng nằm trong số 10 tháng Bảy nóng nhất từng được ghi nhận./.

Nắng nóng tại châu Âu: Đức cảnh báo cháy rừng mức cao nhất Ngày 11/7, nguy cơ cháy rừng cao nhất là ở biên giới giữa bang Baden-Württemberg và bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), hai bang giáp với Pháp, nơi đang đặc biệt nóng.