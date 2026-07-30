Đề nghị bố trí hơn 1.500 tỷ đồng để khắc phục gần 200 điểm sạt lở tại Cần Thơ

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã đề nghị bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình, vị trí xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Đây là nhu cầu vốn cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và sản xuất trong bối cảnh sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Theo ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, sau khi rà soát nhu cầu vốn của các địa phương theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, sở đã tổng hợp, đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để thực hiện các dự án, công trình khắc phục sạt lở trong giai đoạn 2026-2027.

Trong tổng nhu cầu vốn trên, nhóm công trình xử lý sạt lở khẩn cấp do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8 công trình gồm 7 công trình xử lý sạt lở bờ sông và 1 công trình xử lý sạt lở bờ biển, có tổng mức đầu tư dự kiến 1.296 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đề nghị bố trí 467 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 829 tỷ đồng dự kiến bố trí trong năm 2027. Ngoài ra, thành phố còn đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 vị trí sạt lở giao các xã, phường làm chủ đầu tư, trong đó nhu cầu vốn năm 2026 là hơn 100,4 tỷ đồng.

Việc sớm bố trí nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai kịp thời các dự án gia cố, khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, đồng thời bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng.

Trong số các công trình do Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư, một số dự án quy mô lớn có kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Điển hình nhất là dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc (từ Rạch Cầu Cống đến rạch Gừa) tại phường Thới An Đông, dài 2.200m bằng kè bêtông nhằm bảo vệ an toàn giao thông và khu dân cư. Đây là công trình có tổng mức đầu tư dự kiến lớn nhất trong danh mục đề xuất với 320 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2026 là 70 tỷ đồng, năm 2027 là 250 tỷ đồng).

Dự án trọng điểm tiếp theo là gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn (từ kênh M đến giáp ranh tỉnh An Giang) tại xã Vĩnh Trinh, dài 2.500m bằng kè bêtông để bảo vệ tuyến giao thông và cộng đồng dân cư. Tổng mức đầu tư dự kiến của công trình này là 290 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2026 đề xuất 133 tỷ đồng, năm 2027 là 157 tỷ đồng).

Tiếp đó là dự án gia cố sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ giáp kè giảm sóng hiện hữu đến cống số 4 tại xã Lai Hòa. Đây là điểm sạt lở bờ biển duy nhất được đề xuất dự án khắc phục trong giai đoạn 2026-2027. Dự án có chiều dài 2.700m, áp dụng kè giảm sóng hai hàng cọc bêtông ly tâm ở giữa thả đá hộc nhằm ngăn xói mòn rừng phòng hộ, bảo vệ đê biển, tài sản và khu vực nuôi trồng thủy sản. Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2026 là 80 tỷ đồng, năm 2027 là 120 tỷ đồng).

Đối với nhóm công trình xử lý sạt lở khẩn cấp giao nguồn vốn về các địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát 190 vị trí sạt lở bờ sông, bờ kênh với tổng mức đầu tư dự kiến 217,733 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách thành phố đề nghị bố trí năm 2026 là 100,46 tỷ đồng và năm 2027 là 117,273 tỷ đồng.

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 28 thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.

Chương trình xác định chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công trình và phi công trình; ưu tiên đầu tư các dự án có tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn vay, viện trợ nước ngoài và nguồn vốn xã hội hóa để xử lý sạt lở, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.

Theo chương trình, Cần Thơ sẽ rà soát hiệu quả các dự án đã đầu tư, ưu tiên các công trình chống chịu biến đổi khí hậu, chống ngập, chỉnh trang đô thị và các dự án phục vụ di dời dân cư khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Song song đó là tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo sớm; quản lý chặt khai thác cát, nước ngầm và mở rộng hợp tác quốc tế để huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống sạt lở.

Thống kê của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ) cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng; trong đó 11 căn bị thiệt hại hoàn toàn, rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người. Riêng vụ sạt lở xảy ra ngày 24/7 tại bờ sông Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh đã làm sập hoàn toàn 4 căn nhà, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng, cho thấy diễn biến sạt lở đang ngày càng khó lường và đòi hỏi phải sớm triển khai các công trình xử lý khẩn cấp.

Việc rà soát và đề xuất nhu cầu vốn khắc phục sạt lở trình Sở Tài chính xem xét, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bố trí kinh phí sẽ giúp các đơn vị, địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hệ thống kè chắn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân và củng cố hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững của địa phương trong thời gian tới./.

Cần Thơ: Sạt lở bờ sông liên tiếp gây ra thiệt hại về nhà ở và tài sản của dân Thời gian qua, tình hình sạt lở bờ sông tại xã Đại Ngãi diễn ra với chiều hướng phức tạp, liên tiếp gây ra thiệt hại về nhà ở và tài sản cho các hộ dân trên địa bàn.

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