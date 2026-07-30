Hà Nội vào top 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới

Theo nghiên cứu mới do Radical Storage, nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến hoạt động trong lĩnh vực công nghệ du lịch, vừa công bố, Hà Nội được xếp thứ 8 trong danh sách 10 thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố thủ đô đối với du khách quốc tế.

Radical Storage đã phân tích 6.897 cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố tại 100 thành phố đón nhiều khách du lịch nhất thế giới.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí như số lượng cơ sở được đánh giá từ 4 sao trở lên, mức độ đa dạng của các loại hình ẩm thực, tỷ lệ địa điểm có giá cả phải chăng, các lựa chọn dành cho người ăn chay, ăn thuần chay và không chứa gluten, cùng mật độ cơ sở ẩm thực trên mỗi km vuông. Trong đó, mật độ quầy hàng và mức giá hợp lý là hai tiêu chí có trọng số cao nhất.

Paris (Pháp) đứng đầu bảng xếp hạng với 7,2/10 điểm, tiếp theo là Athens và Thessaloniki của Hy Lạp.

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Barcelona (Tây Ban Nha), London (Anh), Rhodes (Hy Lạp), Rome (Italy), Hà Nội (Việt Nam), Budapest (Hungary) và Amsterdam (Hà Lan).

Theo Radical Storage, sức hút của Hà Nội đến từ sự kết hợp giữa những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc địa phương, giá cả phải chăng và trải nghiệm thưởng thức ngay trên các tuyến phố và ngõ nhỏ của khu phố cổ.

Nền tảng này gợi ý du khách không nên bỏ lỡ các món ăn đặc trưng như phở, bún chả, bánh mỳ và càphê trứng khi đến thủ đô Hà Nội.

Người pha chế trang trí cho ly càphê trứng với hình ảnh Tháp Rùa. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

Những năm gần đây, Hà Nội liên tục được các tổ chức và chuyên trang du lịch quốc tế đánh giá cao về ẩm thực.

Michelin Guide đã đưa nhiều quán ăn và nhà hàng tại Hà Nội vào danh sách tuyển chọn, trong đó không ít địa chỉ ẩm thực đường phố được xếp hạng Bib Gourmand - hạng mục dành cho những cơ sở phục vụ món ăn chất lượng với mức giá hợp lý.

Bên cạnh đó, nền tảng du lịch Tripadvisor nhiều lần vinh danh Hà Nội trong các giải thưởng Travellers' Choice Best of the Best, ghi nhận đây là một trong những điểm đến ẩm thực hấp dẫn của thế giới.

Chuyên trang TasteAtlas cũng thường xuyên xếp các món ăn Việt Nam như phở, bánh mỳ và bún chả vào nhóm những món ăn ngon nhất toàn cầu.

Với sự phong phú về món ăn, hương vị đặc trưng cùng giá cả phù hợp, ẩm thực đường phố từ lâu đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế./.

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