Hàn Quốc thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái chữa cháy nhà cao tầng

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không người lái trong công tác cứu hỏa khi lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị bay không người lái hạng nặng phục vụ chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy Quốc gia thuộc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc ngày 30/7, cho biết đã hoàn thành cuộc trình diễn công nghệ phun nước theo phương ngang bằng thiết bị bay không người lái hạng nặng tại Tháp Cáp điện Daehan ở thành phố Dangjin của tỉnh Nam Chungcheong trong hai ngày 28 và 29/7.

Cuộc thử nghiệm được triển khai nhằm khắc phục những hạn chế của xe thang chữa cháy trong việc tiếp cận các tầng cao của công trình, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ chữa cháy bằng hệ thống không người lái trong các vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà cao tầng.

Trong quá trình thử nghiệm, các kỹ sư sử dụng thiết bị bay không người lái hạng nặng thương mại kết nối với xe bơm và vòi chữa cháy.

Sau khi cất cánh theo phương thẳng đứng đến vị trí xác định, thiết bị thực hiện phun nước theo phương ngang từ bên ngoài tòa nhà vào khu vực giả định xảy ra cháy ở các tầng cao.

Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng yêu cầu về khả năng cấp nước và phun nước chính xác từ trên không, mở ra triển vọng bổ sung một phương án cứu hỏa mới cho các công trình cao tầng.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thử nghiệm nhiều phương án cấp nước, bao gồm sử dụng một xe bơm độc lập và kết nối nhiều xe bơm theo chuỗi nhằm đánh giá khả năng duy trì áp lực nước trong các tình huống thực tế.

Theo Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Hàn Quốc, kết quả thử nghiệm đã xác nhận tính khả thi của công nghệ, đồng thời giúp nhận diện một số hạn chế kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện trước khi triển khai trên quy mô lớn.

Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục kiểm chứng các thông số kỹ thuật, nâng cao độ ổn định và khả năng vận hành của hệ thống nhằm sớm đưa thiết bị bay không người lái chữa cháy vào ứng dụng thực tế tại các hiện trường hỏa hoạn.

Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Kim Yeon Sang cho biết cuộc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng khi chứng minh khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái hạng nặng thương mại để chữa cháy các tòa nhà cao tầng, đồng thời thu thập dữ liệu an toàn phục vụ quá trình hoàn thiện công nghệ.

Theo ông, những kết quả này sẽ là cơ sở để đẩy nhanh việc thương mại hóa và ứng dụng thực tế hệ thống thiết bị bay không người lái cứu hỏa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với các vụ cháy tại các đô thị có mật độ nhà cao tầng ngày càng lớn./.

Giải cứu 2 mẹ con người Việt trong vụ cháy chung cư ở Hàn Quốc Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã bao trùm căn hộ. Khi đó, 1 phụ nữ Việt Nam ngoài 20 tuổi cùng con gái 1 tuổi bị mắc kẹt trong phòng tắm và liên tục kêu cứu qua ô cửa sổ nhỏ.