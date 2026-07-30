Hàn Quốc đối mặt tình trạng gian lận thi cử bằng AI gia tăng

Một vụ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong học tập vừa được phát hiện tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) - một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, tiếp tục làm dấy lên tranh luận về quản lý và sử dụng AI trong môi trường giáo dục đại học.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ SNU ngày 30/7 cho biết 36 trong tổng số 62 sinh viên theo học một học phần của Khoa Kỹ thuật Máy tính, thuộc Trường Đại học Kỹ thuật của SNU, đã bị phát hiện sử dụng các công cụ AI để hoàn thành bài tập trong học kỳ vừa qua, chiếm hơn một nửa sỹ số lớp.

Theo quy định xử lý của giảng viên phụ trách, những sinh viên chủ động thừa nhận hành vi sử dụng AI trái quy định bị chấm 0 điểm cho bài tập, trong khi những trường hợp không tự khai báo nhưng bị phát hiện bị đánh giá điểm D- cho toàn bộ học phần.

Sau quyết định xử lý, Hội đồng sinh viên của khoa đã gửi thư phản đối tới giảng viên, cho rằng tiêu chí xác định hành vi sử dụng AI chưa được công khai, rõ ràng và minh bạch, đồng thời bày tỏ lo ngại về tính công bằng trong quá trình đánh giá.

Đáp lại, giảng viên phụ trách khẳng định toàn bộ sinh viên bị xử lý đều đã tự thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo giảng viên này, lời thừa nhận của chính sinh viên là căn cứ rõ ràng nhất để đưa ra quyết định kỷ luật. Ông cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của Hội đồng sinh viên trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng AI đang có xu hướng gia tăng tại Khoa Kỹ thuật Máy tính.

Đây không phải là lần đầu tiên SNU đối mặt với các vụ việc liên quan đến gian lận bằng AI. Năm 2025, nhà trường từng phát hiện nhiều sinh viên sử dụng AI để giải bài trong kỳ thi giữa kỳ môn Thống kê thực nghiệm.

Cùng học kỳ, gần một nửa trong số 36 sinh viên của một học phần thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn do Khoa Khoa học Tự nhiên giảng dạy cũng bị phát hiện sử dụng AI trong kỳ thi cuối kỳ, buộc nhà trường phải hủy toàn bộ kết quả thi.

Sau các vụ việc trên, SNU đã ban hành tài liệu "Hướng dẫn sử dụng AI" nhằm quy định nguyên tắc sử dụng các công cụ AI trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Tuy nhiên, vụ việc mới nhất cho thấy việc triển khai các hướng dẫn này vẫn còn nhiều hạn chế, đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng tiêu chí đánh giá minh bạch và nâng cao nhận thức về đạo đức học thuật trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục./.

Hàn Quốc lần đầu phát hiện gian lận thi cử bằng kính AI Một thí sinh đã bị giám sát viên phát hiện hành vi đáng ngờ ngay tại phòng thi và sau đó bị xác minh vi phạm, dẫn tới việc bị cấm tham gia kỳ thi TOEIC trong vòng 4 năm.