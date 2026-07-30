Công nghệ

Các chuyên gia cảnh báo Nvidia có thể là "bom nổ chậm" của ngành AI

Hai nhà đầu tư Mark Cuban và Michael Burry cho rằng việc Nvidia vừa cung cấp chip vừa hỗ trợ tài chính cho khách hàng có thể làm gia tăng rủi ro đối với hệ sinh thái AI nếu thị trường đảo chiều.

Hương Thủy
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Hai nhà đầu tư kỳ cựu Mark Cuban và Michael Burry mới đây đã đồng loạt gióng lên hồi chuông cảnh báo về mạng lưới thỏa thuận kinh doanh ngày càng chằng chịt liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia.

Họ cho rằng sự phụ thuộc quá mức vào "ông lớn" chip này đang tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ nguy hiểm đối với thị trường.

Trên mạng xã hội X, tỷ phú công nghệ Mark Cuban bày tỏ lo ngại về việc Nvidia đang đóng vai trò là "hậu phương" tài trợ cho chính khách hàng của mình mua chip để xây dựng trung tâm dữ liệu.

Việc vừa là nhà cung cấp, vừa là nhà tài trợ khiến Nvidia trở nên vô cùng dễ tổn thương nếu bong bóng AI xì hơi.

Ông Cuban so sánh tình trạng này với sự cố vỡ bong bóng dot-com hồi đầu thập niên 2000. Nếu ở thời điểm đó, các công ty khởi nghiệp đổ xô phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để huy động tiền mặt và đẩy định giá lên cao, thì hiện tại Nvidia lại đang đóng vai trò thay thế thị trường chứng khoán - tài trợ vốn cho gần như mọi thành phần tham gia thị trường.

Vị tỷ phú cảnh báo về việc Nvidia đang nắm giữ các thỏa thuận trị giá hàng trăm tỷ USD với các đối tác lớn như OpenAI, Microsoft, CoreWeave và SK hynix.

Ông chỉ ra rằng sự phụ thuộc lẫn nhau này sâu sắc đến mức chỉ cần một hãng chip khác tạo ra đột phá hoặc Nvidia đi sai một nước cờ, toàn bộ hệ sinh thái AI có thể sụp đổ nhanh chóng và tạo ra những hệ lụy thực sự đáng sợ.

Chính bản thân Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang cũng từng thừa nhận vai trò trụ cột này trong một cuộc họp nội bộ hồi tháng 11/2025.

Đồng quan điểm với tỷ phú Mark Cuban, nhà đầu tư Michael Burry cũng đưa ra lời cảnh báo gay gắt. Ông chỉ ra rằng chi phí mua hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Nvidia đang tăng theo chiều thẳng đứng - giá mua bảo hiểm chống vỡ nợ của Nvidia đã tăng gấp đôi chỉ trong hai tháng qua.

Theo ông Burry, đà tăng giá này cho thấy thị trường đang bắt đầu xác định rủi ro vỡ nợ của Nvidia cao hơn. Nguyên nhân là vì tập đoàn đang vung tay quá trán, tài trợ cho chu kỳ chi tiêu khép kín đến mức phi lý thông qua quá nhiều thỏa thuận kinh doanh.

Trong báo cáo danh mục đầu tư cá nhân hồi tháng Một, ông Burry tiết lộ đã bán khống cổ phiếu Nvidia vì cho rằng đà tăng trưởng của tập đoàn hoàn toàn phụ thuộc vào chi tiêu của các "ông lớn" điện toán đám mây.

Đến tháng Bảy, ông khẳng định đã tăng các lệnh bán khống dựa trên nhận định phần lớn doanh thu tương lai của Nvidia không đến từ khách hàng cuối, mà được tài trợ theo một “thỏa thuận vòng tròn” không được ghi nhận minh bạch trên bảng cân đối kế toán.

Nhìn rộng hơn về bức tranh AI, cả hai chuyên gia đều cho rằng ngành công nghệ đang đầu tư quá mức. Ông Cuban dự báo khi công nghệ AI ngày càng hiệu quả, hạ tầng sẽ rơi vào tình trạng dư thừa công suất.

Tương tự, ông Burry chỉ trích các "gã khổng lồ" công nghệ đang đổ tiền vào vi mạch và trung tâm dữ liệu sẽ sớm trở nên lỗi thời, đồng thời kéo dài thời gian khấu hao để thổi phồng lợi nhuận và ký kết các thỏa thuận có đi có lại nhằm duy trì cơn sốt xung quanh AI./.

(TTXVN/Vietnam+)
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