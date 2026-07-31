Phát động Chiến dịch TinAI?: "Kiểm trước tin sau" để chặn làn sóng tin giả AI

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI? với thông điệp "Kiểm trước tin sau", nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng tin giả AI

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI? với thông điệp "Kiểm trước tin sau", đồng thời ra mắt bản tin "Thật - Giả, kiểm chứng" trên VTV.

Chiến dịch nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trước nguy cơ AI bị lợi dụng để tạo tin giả, deepfake và lừa đảo. Các chuyên gia khuyến nghị người dân không tin ngay vào nội dung do AI tạo ra, luôn đối chiếu từ nhiều nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc đưa ra quyết định.

Chiến dịch sẽ được triển khai trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số, hướng tới xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch./.

Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI?, kêu gọi "kiểm trước tin sau" trong kỷ nguyên AI Bộ Công an phát động Chiến dịch TinAI? với thông điệp "Kiểm trước tin sau", ra mắt bản tin "Thật-Giả, kiểm chứng", góp phần nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, phòng chống tin giả.