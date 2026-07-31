Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ, có nguy cơ không thể hoàn thành

Một số dự án giao thông có kế hoạch hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các công trình đang bị chậm tiến độ và theo nhận định của Bộ Xây dựng nếu không đẩy nhanh thi công sẽ đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành.

Tại Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2026 của Bộ Xây dựng vào sáng 31/7, báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, theo kế hoạch, năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công, bao gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay đã khởi công 4/10 dự án gồm: Dự án Cầu Ninh Cường (vốn đầu tư ODA); Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Còn 6/10 dự án gồm: hoàn thiện hầm Cù Mông; Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; Dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Dự án cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng; Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh); Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn Hòa Lạc-Hòa Bình đang tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch.

Cùng với đó, theo kế hoạch năm 2026 phải hoàn thành 34 dự án/dự án thành phần bao gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản. Đến nay đã hoàn thành 4 dự án/dự án thành phần gồm: cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (Dự án thành phần 1, 2, 3); Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Với 30 dự án/dự án thành phần đang thi công, phía Bộ Xây dựng đánh giá vẫn còn một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, đứng trước nguy cơ không hoàn thành.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án 2 có 2/4 dự án nguy cơ không hoàn thành (Dự án cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn mới đạt 31,5% và 3 hầm thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn mới đạt hơn 20%, chậm 3%), một dự án chậm so với kế hoạch (Dự án cải tạo cầu yếu, mới đạt 19,2%, chậm 21,8%).

Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh có 2/5 dự án nguy cơ không hoàn thành (gồm: cao tốc Cam Lộ-La Sơn mới đạt 29,1% và Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận mới đạt 66,5%, chậm 9%); một dự án chậm so với kế hoạch (cao tốc La Sơn-Hòa Liên, đạt 95%, chậm 4%).

Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy có 2/3 dự án gồm: Dự án nâng cao tĩnh không các cầu không hoàn thành theo kế hoạch trong quý 2/2026 (mới đạt 98,4%) và Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 (mới đạt 11%) nguy cơ cao không hoàn thành.

Ban Quản lý dự án 85 chưa khởi công được hầm Cù Mông theo kế hoạch tháng 6/2026 và Dự án Quốc lộ 46 đoạn Vinh-Nam Đàn (đạt khoảng 57,4%; chậm 20%), tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đề cập đến tiến độ giải ngân, thống kê 7 tháng của năm nay, Bộ Xây dựng đã giải ngân 12.864/38.905 tỷ đồng, đạt 33,06% kế hoạch. Riêng các chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân đạt 35,53%; các chủ đầu tư thuộc địa phương chỉ đạt 18,3%. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đã giải ngân thêm 2.337 tỷ đồng.

Như vậy trong 5 tháng cuối năm, các đơn vị cần phải giải ngân 26.041 tỷ đồng theo kế hoạch (trung bình mỗi tháng phải giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng), trong tháng 8 cần giải ngân 2.494 tỷ đồng theo kế hoạch (chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước).

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án đang thực hiện,.../.

Hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm vẫn “ì ạch” tiến độ về đích Các dự án giao thông trọng điểm đang bị chậm tiến độ và Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh hoàn thành.