Bộ Xây dựng: Trung bình mỗi tháng phải giải ngân vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Với việc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số ban quản lý dự án/chủ đầu tư còn chậm so với kế hoạch, Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án đang thực hiện nhằm tăng tốc giải ngân.

Tại Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2026 của Bộ Xây dựng vào sáng 31/7, theo báo cáo, tổng kế hoạch được giao đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng khoảng 137.296 tỷ đồng gồm: 133.842 tỷ đồng kế hoạch năm và 3.454 tỷ đồng kế hoạch kéo dài; đã phân bổ chi tiết cho các chủ đầu tư, dự án đầu tư.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tổng hợp, báo cáo và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chuyển nguồn kế hoạch năm 2026 về các địa phương và điều chỉnh giảm kế hoạch với số vốn chưa có nhu cầu giải ngân của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Do đó, kế hoạch giải ngân năm 2026 của Bộ Xây dựng chỉ còn lại khoảng 38.905 tỷ đồng (không gồm khoảng 13.888 tỷ đồng vốn giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng do các địa phương thực hiện).

Thống kê 7 tháng của năm nay, Bộ Xây dựng đã giải ngân 12.864/38.905 tỷ đồng, đạt 33,06% kế hoạch. Riêng các chủ đầu tư thuộc Bộ giải ngân đạt 35,53%; các chủ đầu tư thuộc địa phương chỉ đạt 18,3%. Chỉ tính riêng trong tháng 7/2026, Bộ Xây dựng đã giải ngân thêm 2.337 tỷ đồng.

Như vậy trong 5 tháng cuối năm, các đơn vị cần phải giải ngân 26.041 tỷ đồng theo kế hoạch (trung bình mỗi tháng phải giải ngân hơn 5.000 tỷ đồng), trong tháng 8 cần giải ngân 2.494 tỷ đồng theo kế hoạch (chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước).

Phía Bộ Xây dựng cũng chỉ đích danh một số ban quản lý dự án/chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm so với bình quân chung của Bộ Xây dựng như: Ban Quản lý dự án đường sắt (đạt 17,03%); Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (đạt 18,91%); Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đạt 27,65%); Ban Quản lý dự án Thăng Long (đạt 30,19%).

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao và góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án đang thực hiện, đặc biệt là Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, các dự án đường bộ cao tốc...

Các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp với các chủ đầu tư, tăng cường theo dõi các dự án xây dựng trọng điểm để kịp thời phối hợp giải quyết các công việc liên quan, đảm bảo tiến độ triển khai dự án; tháo gỡ kịp thời vướng mắc, bất cập để quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao năm 2026.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026.

Cụ thể, đối với các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục thanh toán, quyết toán, giải ngân hết mức vốn được phép kéo dài tối đa đến ngày 31/12/2026.

Đối với các dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư cần căn cứ tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục thuộc dự án, tiến hành rà soát mức vốn còn lại được phép kéo dài theo từng hạng mục chi phí, báo cáo Bộ Xây dựng chấp thuận phân khai điều hòa, điều chỉnh dự toán giữa các hạng mục chi phí trong phạm vi mức vốn được phép kéo dài của từng dự án (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân./.

"Sốt ruột" giải ngân chậm, Bộ Xây dựng đốc thúc giải pháp đẩy nhanh tiến độ Với mức giải ngân bình quân chung thấp hơn so với cả nước, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm nếu chậm trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch.