Tây Ninh kiến nghị sớm đầu tư hầm chui, giải quyết ùn tắc ở ngã tư Long Kim

Nút giao ngã tư Long Kim trên Quốc lộ 1 được xác định là điểm nghẽn giao thông lớn nhất trên địa bàn xã Bến Lức (Tây Ninh), thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài và ngập úng trong mùa mưa.

Địa phương kiến nghị Trung ương, tỉnh và các bộ, ngành liên quan sớm triển khai dự án hầm chui, đồng thời nâng cấp hệ thống thoát nước nhằm tháo gỡ các rào cản phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư.

Đảng ủy xã Bến Lức vừa kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, chống ngập và xử lý điểm nghẽn phát triển trên địa bàn, trong đó, ưu tiên sớm triển khai dự án hầm chui tại nút giao ngã tư Long Kim trên Quốc lộ 1.

Theo chính quyền địa phương, ngã tư Long Kim là điểm giao kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Đước-Bến Lức-Tân An hiện là điểm nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất trên địa bàn xã.

Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra vào dịp lễ, Tết và giờ cao điểm, có thời điểm kéo dài hơn 5 giờ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, sản xuất, kinh doanh cũng như môi trường thu hút đầu tư.

Mặc dù dự án hầm chui tại khu vực này đã được đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của Trung ương, đến nay, vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Bên cạnh áp lực giao thông, tình trạng ngập úng tại khu vực ngã tư Long Kim vào mùa mưa cũng đang là vấn đề cấp bách. Theo phản ánh của địa phương, có thời điểm nước ngập sâu khoảng 0,5m, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đảng ủy xã Bến Lức cho biết hệ thống thoát nước trên Quốc lộ 1 thuộc thẩm quyền quản lý của Trung ương nhưng chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thoát nước của một đô thị đang phát triển nhanh. Do đó, địa phương đề nghị sớm triển khai dự án hầm chui tại nút giao ngã tư Long Kim, đồng thời đầu tư mở rộng vỉa hè và nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã.

Việc giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Liên quan đến kiến nghị trên, Sở Tài chính Tây Ninh cho biết xã Bến Lức cần có văn bản gửi Sở Xây dựng để cơ quan này tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xem xét, bố trí đầu tư dự án theo thẩm quyền. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng tại cửa ngõ giao thông trọng điểm của địa phương.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, nút giao Long Kim có lưu lượng phương tiện rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm và dịp lễ, Tết, gây ùn tắc nghiêm trọng. Việc đầu tư cầu vượt, hầm chui nhằm tách dòng phương tiện, giảm giao cắt, nâng cao an toàn giao thông, đồng thời khai thác hiệu quả tuyến Quốc lộ 1.

Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028, đưa vào khai thác năm 2029. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng cụ thể hóa quy hoạch giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân và giảm thiểu tai nạn giao thông./.

Tây Ninh điều chỉnh tổ chức giao thông tại ngã năm Bến Lức sau tai nạn liên tiếp Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng lắp đặt các trụ cao su để phân tách làn xe ô tô và xe mô tô nhằm giảm nguy cơ va chạm trực diện và tạo thói quen di chuyển đúng làn cho người tham gia giao thông.