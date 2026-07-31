Văn hóa

Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Biểu tượng trường tồn của trí tuệ, văn hóa Việt

Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.

info-danh-nhan-van-hoa-le-quy-don.jpg

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, Hưng Yên) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là lễ trao bằng ghi danh Danh nhân văn hóa thế giới của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Trong lịch sử dân tộc, Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.

Ngày 31/10/2025, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Việc UNESCO thông qua Nghị quyết đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam và với cá nhân Danh nhân Lê Quý Đôn; là niềm vinh dự của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của Việt Nam nói chung. Danh nhân Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726, cách đây tròn 300 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn #Danh nhân văn hóa thế giới #Rạng rỡ văn hiến Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Người "muôn năm cũ"

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hàng thật, hàng giả được trưng bày tại một sự kiện về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Việt Nam-Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm thực thi bản quyền trên môi trường số

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm thực thi bản quyền tại Việt Nam và Nhật Bản, chia sẻ mô hình bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc, truyện tranh, xuất bản và các giải pháp tăng cường phối hợp giữa các bên trước những thách thức do nền tảng số và trí tuệ nhân tạo đặt ra.

Sản phẩm quạt giấy thủ công Chàng Sơn. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Về Chàng Sơn tìm hiểu nghề làm ra gió hơn 200 năm

Hơn hai thế kỷ qua, những người thợ Chàng Sơn vẫn ngày ngày miệt mài “làm ra gió” từ tre và giấy, tạo nên những chiếc quạt từng vượt đại dương dự đấu xảo ở Paris và nay tiếp tục vươn ra thế giới.

UNESCO đã ghi danh Khu bảo tồn Wadi Wurayah thuộc dãy núi Hajar ở Tiểu vương quốc Fujairah (UAE) vào “bảng vàng” thế giới. (Ảnh: thenationalnews.com)

UNESCO vinh danh thêm 25 Di sản Thế giới

Các quốc gia thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại, hợp tác đa phương tiếp tục là nền tảng của công tác bảo tồn di sản.

Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh

Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm ưu thế với 6 di sản mới đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Iran, Tunisia, Liban và Palestine, bên cạnh hai địa điểm ở Brazil và Mông Cổ.