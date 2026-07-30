Hơn 100 nghệ sỹ Italy mang kiệt tác 'Trà hoa nữ' phiên bản opera đến Việt Nam

Tối 30/7, lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Opera Giuseppe Verdi Trieste (Italy) đưa hơn 100 nghệ sỹ sang Việt Nam biểu diễn vở opera kinh điển “La Traviata.”

Ra mắt lần đầu năm 1853 tại Teatro La Fenice (Venice), “La Traviata” được Giuseppe Verdi sáng tác dựa trên vở kịch “La Dame aux camélias” (Trà hoa nữ) của Alexandre Dumas (con).

Hơn 170 năm kể từ lần đầu xuất hiện, tác phẩm vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử opera thế giới và thường xuyên được trình diễn tại những sân khấu danh tiếng.

Giữa thế giới opera từng gắn liền với những câu chuyện thần thoại, lịch sử hay tầng lớp quý tộc, Verdi lựa chọn kể một câu chuyện gần gũi hơn về thân phận của của Violetta Valéry - người phụ nữ sống giữa Paris hoa lệ thế kỷ XIX.

Chính chiều sâu tâm lý nhân vật cùng ngôn ngữ âm nhạc giàu kịch tính của Verdi đã giúp “La Traviata” trở thành một trong những tác phẩm opera được yêu mến qua nhiều thế hệ. (Ảnh: HGO)

Đây cũng là cột mốc mang tính bước ngoặt khi Nhà hát Hồ Gươm trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất một vở opera kinh điển theo những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế.

Với sự đầu tư bài bản, đầy tâm huyết và trách nhiệm của Nhà hát Hồ Gươm, phiên bản lần này hứa hẹn mang đến trải nghiệm opera đỉnh cao cho khán giả. Đặc biệt, toàn bộ cảnh trí, sân khấu, đạo cụ đến khâu vận hành kỹ thuật… tất cả đều được thực hiện với một quy trình nghiêm ngặt theo chuẩn mực quốc tế.

Vở diễn không chỉ là nỗ lực mang tinh hoa nghệ thuật opera quốc tế đến với công chúng Việt Nam, mà còn cho thấy bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận những quy trình sản xuất nghệ thuật chuyên nghiệp hàng đầu thế giới của Nhà hát Hồ Gươm. (Ảnh: HGO)

Chia sẻ trước buổi biểu diễn chính thức, ông Polo Giuliano, Giám đốc Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste bày tỏ niềm vui khi được hợp tác với Nhà hát Hồ Gươm.

Ông đánh giá cao sự chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật cũng như chất lượng âm học của Nhà hát Hồ Gươm và khẳng định đây là không gian lý tưởng để biểu diễn opera.

Ông cũng tiết lộ, điểm nhấn của “La Traviata” lần này là sự góp mặt của ba nghệ sỹ opera xuất sắc, đặc biệt là nữ nghệ sỹ đảm nhận vai Violetta với nhiều năm kinh nghiệm.

Ông Polo Giuliano, Giám đốc Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, phần bối cảnh sân khấu được hai đơn vị cùng xây dựng theo phong cách truyền thống nhưng vẫn tạo hiệu quả thị giác mạnh mẽ, góp phần làm nổi bật những trường đoạn giàu cảm xúc của dàn hợp xướng.

Ông Polo Giuliano bày tỏ hy vọng khán giả Việt Nam sẽ yêu thích “La Traviata” - một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nghệ thuật opera Italy.

Ông mong muốn chuyến lưu diễn lần này sẽ là bước khởi đầu cho nhiều chương trình hợp tác trong tương lai, góp phần quảng bá và lan tỏa vẻ đẹp của opera Italy tại Việt Nam.

Trong khi đó, Giám đốc nghệ thuật Vicari Valerio khẳng định chuyến lưu diễn không chỉ mang ý nghĩa của một chương trình biểu diễn mà còn là cơ hội để đại diện cho nghệ thuật Italy, góp phần kết nối hai nền văn hóa.

Giám đốc nghệ thuật Vicari Valerio. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ông bày tỏ niềm tự hào khi được mang những tác phẩm của quê hương đến Việt Nam và hy vọng khán giả sẽ dành sự yêu mến cho những chương trình của Nhà hát Giuseppe Verdi. Vicari Valerio cũng mong rằng trong tương lai sẽ còn nhiều dịp trở lại Việt Nam để tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật opera.

Soprano nổi tiếng Maria Grazia Schiavo cho hay hành trình đến với vai Violetta bắt đầu từ niềm say mê cuốn tiểu thuyết “Trà hoa nữ.” Bà dành nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, bối cảnh xã hội và những lựa chọn đầy giằng xé của Violetta trước khi đi sâu vào âm nhạc của Giuseppe Verdi.

Theo nữ nghệ sỹ, thông qua âm nhạc của Giuseppe Verdi, bà khám phá những sắc thái tinh tế mà ông đã viết dành cho Violetta. Từng sắc thái, từng trọng âm, từng cảm xúc, từng rung động đều được ông thể hiện một cách hết sức cụ thể và có chủ ý.

Maria Grazia Schiavo mong chờ được chứng kiến phản ứng của khán giả Việt Nam sau hai đêm diễn 30-31/7 tại Nhà hát Hồ Gươm./.

Chương trình hòa nhạc 'The Symphony of Time' hội tụ ba nghệ sỹ opera quốc tế Lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, chương trình giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại trong các thời kỳ như: Rossini, Bizet, Puccini, hay Hans Zimmer.

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