Bộ Xây dựng giải đáp lo ngại lắp nhiều đèn tín hiệu gây nhiễu loạn giao thông

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cử tri kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu ban hành quy định, tiêu chí cụ thể về mật độ phương tiện lưu thông làm cơ sở cho việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ, bảo đảm phù hợp với nhu cầu tổ chức giao thông và đồng bộ giữa các địa phương, tránh tình trạng lắp đặt quá nhiều đèn tín hiệu giao thông với khoảng cách ngắn ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện và làm gia tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng cho hay việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông không chỉ căn cứ vào lưu lượng phương tiện giao thông mà được xem xét trên cơ sở tổng hợp các điều kiện kỹ thuật và yêu cầu tổ chức giao thông nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khả năng thông hành của tuyến đường và sự phối hợp điều khiển giữa các nút giao trên cùng tuyến.

Việc thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông được thực hiện theo quy định của Luật Đường bộ năm 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế, TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế và TCCS 24:2018/TCĐBVN Thiết kế điều khiển giao thông đường bộ bằng đèn tín hiệu.

Cụ thể, TCCS 24:2018/TCĐBVN quy định các điều kiện xem xét bố trí đèn tín hiệu giao thông trên cơ sở lưu lượng giao thông, lưu lượng người đi bộ, điều kiện giao thông qua trường học, điều kiện phối hợp điều khiển đèn tín hiệu trên mạng lưới (làn sóng xanh) và quy trình thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu nhằm bảo đảm an toàn giao thông và khả năng thông hành của nút giao.

“Như vậy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đã cơ bản quy định rõ các tiêu chí làm cơ sở để xem xét việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường bộ,” Bộ Xây dựng thông tin và ghi nhận, việc bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức giao thông và hạn chế tình trạng bố trí đèn tín hiệu giao thông với khoảng cách không phù hợp làm ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện và gia tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Đối với nội dung cử tri phản ánh, theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý đường bộ, việc quyết định đầu tư, lắp đặt, điều chỉnh và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của địa phương thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát công tác tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý, tổ chức giao thông đường bộ theo quy định nhằm bảo đảm việc lắp đặt, điều chỉnh và vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện khai thác thực tế./.

Phản hồi từ Bộ Xây dựng về việc lắp đặt quá nhiều đèn tín hiệu giao thông Ngày 7/7, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đề xuất quy định cụ thể về mật độ phương tiện để làm cơ sở lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.