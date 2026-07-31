Con đường mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng chính thức thành 'Tuyến đường hữu nghị'

Sáng 31/7, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt “Tuyến đường hữu nghị” tại đường Phan Thị So, xã Củ Chi, với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán các nước tại thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện kiều bào và người dân xã anh hùng Củ Chi.

“Tuyến đường hữu nghị” là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc đặt tên đường Phan Thị So cho “Tuyến đường hữu nghị” (tên cũ là đường 428) cũng đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So, tiếp nối các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Cùng với việc ra mắt “Tuyến đường hữu nghị,” Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan ngoại giao, đoàn viên thanh niên đã trồng 500 cây bằng lăng tím trên tuyến đường mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So.

Hoạt động trồng cây xanh nhằm hưởng ứng hành trình thiêng liêng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và chương trình trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Cây xanh lưu niệm do Tổng Lãnh sự quán Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh trồng dọc tuyến đường. (Ảnh: Liên Sơn/TTXVN)

Theo bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nổi bật của chương trình là sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế cùng tham gia, đã góp phần làm phong phú thêm ý nghĩa của chương trình, thể hiện tinh thần hợp tác vì một tương lai xanh, bền vững.

Đây là cũng chương trình nhằm lan tỏa tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa," một giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam, đến gần hơn với bạn bè quốc tế và kiều bào.

Không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, công trình còn là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.

Chia sẻ niềm vui khi tham dự chương trình, thay mặt ngoại giao đoàn, bà Querobine Deapera Laccay, Tổng Lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trồng cây thường được xem là một khoản đầu tư cho tương lai, nhưng sự kiện hôm nay còn mang ý nghĩa tôn vinh quá khứ và củng cố hiện tại.

Không chỉ đơn thuần bổ sung thêm màu xanh cho bản đồ, việc trồng 500 cây xanh trên tuyến đường được đặt theo tên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị So, con đường mang trong mình những ký ức và sự hy sinh sâu sắc, chính là ý nghĩa của việc trồng cây, nơi mỗi cây non được vun trồng để tôn vinh và tưởng nhớ những người mẹ cùng các gia đình đã cống hiến rất nhiều cho đất nước này./.

Mẹ Việt Nam Anh hùng mang tâm nguyện tìm con Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi, ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai), nỗi đau mất chồng, mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai.

​