Cà Mau kêu gọi cung cấp thông tin, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau vừa ban hành Thư kêu gọi gửi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ cùng Nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực cung cấp thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Việc ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Cà Mau, đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Biết bao cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã anh dũng hy sinh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều phần mộ liệt sỹ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Để đẩy nhanh tiến độ và đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức; các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân du kích; cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu cũng như Nhân dân từng sinh sống, công tác tại Cà Mau qua các thời kỳ phối hợp cung cấp các thông tin liên quan: Địa điểm chôn cất liệt sỹ; khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ; các dấu mốc địa hình cũ; nhật ký, sơ đồ, bản đồ tác chiến; hồi ký, ký ức của nhân chứng; các tài liệu, hình ảnh hoặc thông tin khác có liên quan.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cam kết, mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được Ban Chỉ đạo tiếp nhận, bảo mật theo quy định và là căn cứ quan trọng góp phần rút ngắn thời gian xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; giúp các anh hùng liệt sỹ sớm trở về với quê hương, gia đình; góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm diện rộng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tập trung tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai thu thập, rà soát và xác minh thông tin.

Bên cạnh công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau chủ động triển khai khảo sát, tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sỹ trên địa bàn. Từ các nguồn tin thu thập được, lực lượng chức năng đã xác minh thông tin hai phần mộ liệt sỹ tại xã Biển Bạch; đồng thời phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập hai hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ. Công tác thu thập, xác minh thông tin được thực hiện với sự phối hợp của công an, các sở, ngành, địa phương, cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin để giám định ADN ngay trong năm 2026. Địa phương cố gắng vượt tiến độ so với kế hoạch chỉ đạo của Trung ương.

Ông Ngô Vũ Thăng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thu thập, xử lý thông tin, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 3.382 hài cốt liệt sỹ tại 11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sỹ./.

Cà Mau: Công bố quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Đại tá Võ Thành Lê yêu cầu Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định rõ phương châm “tìm kiếm đồng đội như tìm người thân của chính mình."