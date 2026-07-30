Bé trai 7 tuổi được ghép thận xuyên Việt từ người hiến chết não

Một bé trai 7 tuổi bị suy thận từ lúc mới 45 ngày tuổi, phải lọc thận từ lúc 2,5 tháng tuổi đã được ghép thận nhờ quả thận hiến của một người chết hiến tạng ở Quảng Ninh.

Hành trình quả thận vượt hơn 1.700km để ghép cho bệnh nhi suy thận là hành trình được viết bằng lòng nhân ái cũng như sự nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép thận xuyên Việt, giúp một bệnh nhi nối dài hành trình sự sống từ nguồn tạng hiến của người chết não.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vào ngày 25/7, đơn vị này nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp một thanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhi được đưa đến phòng điều trị tích cực, theo dõi sau phẫu thuật ghép thận. (Ảnh: TTXVN phát)

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, ngay trong ngày 25/7, đoàn bác sỹ của bệnh viện đã khởi hành đến Quảng Ninh để lấy tạng. Sau các quy trình chuyên môn và xác định chết não theo quy định của pháp luật, ca phẫu thuật lấy tạng được khởi động vào 22 giờ đêm ngày 25/7.

Rạng sáng ngày 26/7, đoàn bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng quả thận lên chuyến bay sớm nhất khởi hành về Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi có các kết quả xét nghiệm đọ chéo, lúc 12 giờ 30 phút, quá trình ghép thận được chính thức khởi động.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Trưởng khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh nhi được ghép là bé trai C.B. (sinh năm 2019) được phát hiện suy thận, trào ngược bàng quang niệu quản, thiểu sản thận bẩm sinh từ lúc 45 ngày tuổi.

Bé được lọc màng bụng bằng máy từ lúc 2,5 tháng tuổi đến nay. Vì suy thận từ khi còn rất nhỏ, giai đoạn cơ thể đang phát triển nên bệnh nhi gặp nhiều biến chứng như: suy dinh dưỡng nặng, dày dãn buồng tim, rối loạn chuyển hóa xương, vôi hóa mạch máu do cường cận giáp, dễ có nguy cơ huyết khối và hẹp mạch máu khi phẫu thuật.

Niềm vui của các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh sau khi ca ghép thận thành công. (Ảnh: TTXVN phát)

Do đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất, cân nặng nhẹ nhất và có nhiều bệnh lý nền kèm theo nên ca ghép thận lần này là thách thức không nhỏ đối với các y bác sỹ. Song, cả êkíp đã nỗ lực để món quà sự sống được trao gửi thành công.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch cho biết tính đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công hơn 50 ca ghép thận cho trẻ em, trong đó có 3 trường hợp từ người cho chết não.

Thành công của ca ghép là dấu mốc đặc biệt, bởi lần đầu tiên đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện chủ động, tự lực từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, chuẩn bị người bệnh đến thực hiện ghép.

“Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử hiến tạng cứu người và cùng với sự lan toả mạnh mẽ của truyền thông, trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều bệnh nhi được ghép tạng từ người hiến chết não,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch kỳ vọng./.

Bệnh viện 108 kích hoạt toàn hệ thống, chạy đua với thời gian để ghép tạng Sau nhiều giờ phẫu thuật, cả hai ca ghép được thực hiện thuận lợi. Gan và tim ghép bước đầu hoạt động tốt sau phẫu thuật. Hai người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực.