Xã hội

Hơn 300 dự án tranh tài cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”

Trung ương Đoàn cho hay cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026 đã nhận được 315 dự án từ 33 tỉnh, thành đoàn. Vượt qua vòng sơ loại, 120 dự án đã vào bán kết.

Phạm Mai
Ban tổ chức thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của các thanh niên. (Ảnh: Vietnam+)
Ban tổ chức thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm của các thanh niên. (Ảnh: Vietnam+)

Chỉ sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2026 đã nhận được 315 dự án từ 33 tỉnh, thành đoàn. Vượt qua vòng sơ loại, 120 dự án đã vào bán kết.

Đây là thông tin được Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết sáng nay, 30/7, tại lễ khai mạc vòng bán kết khu vực phía Bắc của cuộc thi. Vòng bán kết khu vực phía Bắc diễn ra tại Lào Cai với sự tham gia của 35 dự án xuất sắc.

Các đại diện của 35 dự án sẽ tham gia trình bày, tranh biện trước Hội đồng Ban Giám khảo. Các dự án không chỉ thể hiện tính sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ mà còn cho thấy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, gắn với lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường.

Sau vòng bán kết, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra 30 dự án xuất sắc nhất để tham gia thi vòng chung kết toàn quốc. Thời gian thi và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026.

thanh-nien-nong-thon-khoi-nghiep-6.jpg
Đại diện các dự án trình bày dự án khởi nghiệp trước ban giám khảo. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Các dự án đạt giải sẽ được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Ngoài ra, các dự án tham dự vòng chung kết toàn quốc cũng sẽ được nhận Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày sản phẩm và kết nối đầu tư, tạo điều kiện để các thí sinh quảng bá sản phẩm, tiếp cận doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xác định phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", trong đó "Tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước" là một trong năm nội dung trọng tâm.

Từ định hướng đó, các cấp bộ Đoàn đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua đào tạo, tư vấn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư; hỗ trợ chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại cho các dự án của thanh niên.

thanh-nien-nong-thon-khoi-nghiep-4.jpg
Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại lễ khai mạc vòng bán kết khu vực phía Bắc. (Ảnh: Vietnam+)

“Đối với thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tinh thần yêu nước hôm nay được thể hiện bằng việc dám lựa chọn con đường đổi mới sáng tạo; dám đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng sản phẩm; dám xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường; và hơn hết là dám trở về quê hương để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế địa phương”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Cũng theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy, thông qua cuộc thi sẽ có nhiều dự án được hỗ trợ phát triển bền vững, góp phần hình thành thế hệ nông dân, doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt vươn ra thị trường quốc tế./.

(Vietnam+)
#Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2026 #Phát triển kinh tế nông thôn qua đổi mới sáng tạo #Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp #Vai trò của công nghệ trong nông nghiệp hiện đại #Khát vọng đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việc tăng cường kết nối giữa xe buýt và metro thông qua nâng cấp trạm dừng, nhà chờ, đường kết nối… cũng giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận khi sử dụng xe buýt và metro hơn. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Xe buýt và metro cùng tăng khách khi miễn phí vé xe buýt

Từ ngày 1/7, chính sách miễn phí vé xe buýt của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai trên 134 tuyến có trợ giá và không trợ giá, từ ngày 1/8, có tuyến sẽ được ứng dụng AI để tối ưu hóa hoạt động.