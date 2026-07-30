Hà Nội: Truy tố đối tượng lừa đảo chạy giảm án, chiếm đoạt tiền tỷ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phùng Thị Lường (sinh năm 1982, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Lường là đối tượng trước đó đã có 2 tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc.”

Theo cáo trạng, Phùng Thị Lường không có nghề nghiệp ổn định, có quan hệ họ hàng với Phùng Khắc Bảo (sinh năm 1977) là chồng chị Trương Thị Lanh (sinh năm 1979, trú tại xã Phú Cát, thành phố Hà Nội).

Lường biết Phùng Khắc Bảo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (cũ), thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và sau đó hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng tháng 4/2023, Phùng Thị Lường gặp chị Trương Thị Lanh nói chuyện rồi đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Lường có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo xuống còn khoảng 4 năm tù và yêu cầu chị Lanh phải đưa cho Lường số tiền 1,2 tỷ đồng để làm chi phí xin giảm án. Tin tưởng thông tin của Phùng Thị Lường đưa ra là thật, chị Lanh đã nhiều lần đưa cho Lường với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của chị Lanh, Lường không xin giảm án cho chồng chị Lanh như đã cam kết mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. Ngày 25/4/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Phùng Khắc Bảo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Ngay sau đó chị Lanh yêu cầu Lường trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không trả.

Ngày 27/10/2025 chị Trương Thị Lanh gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tố giác Phùng Thị Lường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, Lường thừa nhận hành vi phạm tội như trên và khai: Sau khi nhận của chị Lanh số tiền 1,2 tỷ đồng, Lường đưa cho đối tượng tên là Đức (sinh năm 1980, ở tại khu vực phường Đống Đa, thành phố Hà Nội - nhưng không biết cụ thể chỗ nào) số tiền 700 triệu đồng để nhờ Đức xin giảm án cho Phùng Khắc Bảo.

Ngày 25/4/2024, sau khi không xin được giảm án cho Bảo thì Đức đã trả lại cho Lường số tiền 700 triệu đồng nhưng Lường không trả lại cho chị Lanh mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 1,2 tỷ đồng sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác minh số điện thoại của Đức (do Lường cung cấp) và xác định chủ thuê bao số điện thoại trên là Phạm Ngọc Toản (sinh năm 1975, trú tại số nhà 7 ngõ Tô Hiến Thành, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội). Toản đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2020 nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý./.

Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng lừa chạy án để chiếm đoạt 19 tỷ đồng Ngày 27/5, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước Tiền và Lê Ngọc Đức cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”