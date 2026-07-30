Cao Bằng vận hành thử nghiệm trường nội trú liên cấp đầu tiên

Ngày 30/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức bàn giao, tiếp nhận và vận hành thử nghiệm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh.

Đây là công trình đầu tiên trong tổng số 11 trường nội trú liên cấp được xây dựng tại các xã biên giới trong giai đoạn 1.

Dự án có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, khởi công ngày 15/1/2026, quy mô 31 lớp với 1.165 học sinh. Đến nay, các hạng mục lớp học, hiệu bộ, bếp ăn đã cơ bản hoàn thành, khu nhà công vụ và nội trú đang được gấp rút hoàn thiện.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan.

Ông nhấn mạnh việc vận hành thử nghiệm không chỉ là bước kiểm tra kỹ thuật, khả năng hoạt động mà còn là phép thử toàn diện về cơ sở vật chất, quản lý, dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh trước thềm năm học mới.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp đầy đủ các ý kiến phát sinh, phân loại rõ trách nhiệm từng bên, xác định thời hạn hoàn thành từng phần việc; các nhà thầu duy trì nhân lực, máy móc, khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại, không được giảm tiến độ khi công trình chưa hoàn tất.

Ngành Giáo dục và nhà trường được giao khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức bộ máy, phân công giáo viên, quản lý học sinh nội trú, bảo đảm công tác bếp ăn, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy chữa cháy, an ninh và vệ sinh.

Chính quyền xã Trà Lĩnh tiếp tục huy động lực lượng địa phương tham gia vệ sinh, trồng cây, chỉnh trang cảnh quan, phối hợp chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Một bữa ăn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh sẽ sớm hoàn thiện đồng bộ, vận hành hiệu quả, trở thành điểm sáng giáo dục nơi biên giới, sẵn sàng khai giảng năm học mới an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai công trình.

Sau lễ bàn giao, nhà trường tổ chức vận hành thử nghiệm, đón học sinh, giảng dạy và phục vụ bữa ăn, đồng thời các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, khu bếp, nhà ăn và không gian sinh hoạt của học sinh./.

Thời điểm hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã biên giới Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.