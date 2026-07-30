Vận chuyển ma túy trong săm, lốp xe đạp, một đối tượng lĩnh án chung thân

Ngày 30/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Trương Văn Ngọ (sinh năm 1991, ở xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, khoản 4, điểm h - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chiều 22/10/2025, tại đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội), Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Hà Nội, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực 1 phát hiện Trương Văn Ngọ và Nguyễn Văn Vỵ đang đứng gần 21 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong săm lốp của xe đạp trong thùng carton có các viên nén màu xám, tinh thể màu trắng.

Theo Kết luận giám định, các viên nén màu xám bên trong 20 ruột săm xe có tổng khối lượng 21.532,02 gam đều là ma túy loại MDMA; tinh thể màu trắng bên trong 287 túi nylon trong 22 lốp xe tổng khối lượng 29.161,69 gam đều là ma túy loại Ketamine.

Kết quả điều tra xác định, qua các mối quan hệ xã hội, Ngọ quen biết một người tên là Toán ở Bình Dương từ năm 2022. Hai bên liên hệ với nhau qua ứng dụng Signal. Từ khoảng tháng 4/2025, Toán bắt đầu thuê Ngọ vận chuyển ma túy với tiền công 30 triệu/tháng. Ngoài tiền hằng tháng được hưởng, mỗi lần mang ma túy đi giao, Ngọ sẽ được Toán trả thêm 1 triệu đồng/ngày.

Do không có giấy phép lái xe, Ngọ thuê Nguyễn Văn Vỵ lái xe cho mình, trả công 10 triệu đồng/tháng. Khi nào có việc cần đi ôtô, Ngọ bảo Vỵ thuê xe tự lái để chở Ngọ.

Khoảng 3 giờ ngày 22/10/2025, Toán gọi điện cho Ngọ qua ứng dụng Signal, bảo ra Hà Nội nhận ma túy được cất giấu trong các thùng xe đạp cho Toán. Khi nào nhận được ma túy, Toán sẽ thông báo địa điểm giao hàng sau.

Nhận việc, Ngọ gọi điện cho Vỵ, bảo chở mình ra Hà Nội. Đến nơi, Ngọ được Toán chỉ đạo đến đường Phan Trọng Tuệ để nhận ma túy. Toán dặn Ngọ đi vòng xung quanh kiểm tra xem có ai theo dõi không. Sau khi thấy không có gì nghi vấn, Toán bảo Ngọ gửi vị trí và bảo sẽ có xe tải mang “hàng” đến.

Một lúc sau, Ngọ thấy có chiếc xe tải màu xanh đi đến, bốc các thùng xe đạp theo mô tả của Toán xuống vỉa hè. Khi Ngọ đang chuẩn bị xếp các thùng carton lên xe ba gác để chở đi thì bị lực lượng công an kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Ngọ còn khai trước đó đã nhiều lần nhận và vận chuyển ma túy cho đối tượng Toán từ nước ngoài về, sau đó chuyển đến Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội.

Về đối tượng có tên là Toán đã thuê Ngọ vận chuyển ma túy, do Ngọ khai không rõ nên cơ quan điều tra không có tài liệu để xác minh, làm rõ.

Đối với Nguyễn Văn Vỵ, cơ quan điều tra xác định Vỵ chỉ lái xe thuê cho Ngọ để được trả công 10 triệu đồng do Ngọ trích ra từ khoản tiền 30 triệu đồng mà Toán đã trả cho. Tiền thuê xe tự lái, Toán chuyển cho Ngọ để Ngọ thanh toán với Vỵ.

Vỵ không biết và không tham gia vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy cùng Ngọ nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý./.

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