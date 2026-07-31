Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường tại Khu du lịch Tam Đảo

Đến ngày 31/7, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vẫn đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường lên khu vực Cổng Trời (đường Lăng Thị Tiêu), thuộc thôn Tam Đảo, xã Tam Đảo, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ hoạt động du lịch.

Điểm sạt lở xảy ra sáng 29/7 sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp với Công an xã Tam Đảo và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực sạt lở chịu tác động trực tiếp của dòng nước mặt do mưa lớn. Để hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn, các lực lượng đã điều hướng dòng chảy nhằm giảm áp lực nước lên mái taluy, hạn chế đất, đá tiếp tục tràn xuống mặt đường; đồng thời tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, theo dõi chặt diễn biến hiện trường và chuẩn bị phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản khi cần thiết.

Điểm sạt lở trên tuyến đường lên khu vực Cổng Trời, thuộc Khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ông Lâm Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tam Đảo cho biết, trước mùa mưa bão, địa phương đã rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường do xã quản lý; đồng thời bố trí lực lượng trực khi có mưa lớn để kịp thời chốt chặn, phân luồng giao thông.

Đối với những vị trí có dấu hiệu nứt mái taluy hoặc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, địa phương thường xuyên kiểm tra, theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng vụ sạt lở tại tuyến đường Lăng Thị Tiêu, qua kiểm tra bước đầu xác định nguyên nhân liên quan đến hoạt động đào móng xây dựng của một hộ dân kết hợp với mưa lớn kéo dài, không phải điểm sạt lở tự nhiên nằm trong các vị trí nguy cơ đã được địa phương cảnh báo trước đó.

Địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc theo phương châm "4 tại chỗ" để kịp thời xử lý sự cố, giải phóng đất đá và khơi thông giao thông khi xảy ra sạt lở. Các hộ dân sinh sống tại khu vực taluy, sườn dốc có nguy cơ sạt lở được thường xuyên kiểm tra, rà soát để có phương án gia cố hoặc di dời khi cần thiết.

Trước đợt mưa này, xã đã xác định một số vị trí trọng điểm cần theo dõi như tuyến Quốc lộ 2B lên Khu du lịch Tam Đảo, khu vực cầu Cổng Trời (cầu Mây) và các ngầm tràn, duy trì lực lượng trực khi có mưa lớn nhằm kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố.

Qua kiểm tra hiện trường trong các ngày 29 và 30/7, Phòng Kinh tế xã Tam Đảo xác định điểm sạt lở có chiều dài khoảng 17m, vị trí rộng nhất 1,7m và sâu khoảng 10m.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do việc đào móng xây dựng nhà ở của hộ ông Hà Tiến V. kết hợp với lượng mưa lớn kéo dài làm mất ổn định mái taluy, dẫn đến sạt trượt. Công trình của hộ ông Hà Tiến V. đã được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cho thấy chủ hộ xây dựng không đúng nội dung giấy phép, việc đào móng đã ảnh hưởng đến ổn định mái dốc.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã Tam Đảo ban hành quyết định xử phạt theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ hộ khắc phục hậu quả. Ông Hà Tiến V. cam kết tự nguyện xây dựng kè bê tông cốt thép để gia cố điểm sạt lở, hoàn trả nền đường với chiều dài khoảng 17m và dự kiến hoàn thành trong thời gian từ ngày 31/7-6/8.

Trước dự báo những ngày tới khu vực Tam Đảo tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng duy trì trực tại hiện trường, tăng cường cảnh báo, theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, người dân và du khách thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển cảnh báo; không dừng, đỗ hoặc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ven taluy, sườn dốc hoặc những vị trí đã xuất hiện đất, đá tràn xuống mặt đường trong thời gian mưa lớn để bảo đảm an toàn./.

Phú Thọ khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở trên tỉnh lộ 433 Đến khoảng 7 giờ 30 ngày 2/7, toàn bộ khối lượng đất đá sạt lở cơ bản đã được giải tỏa, tỉnh lộ 433 được thông xe trở lại, bảo đảm các phương tiện lưu thông an toàn.

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