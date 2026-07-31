Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng

Tính đến sáng 31/7, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, hôm 29/7 đã tăng lên 34 người, trong khi ít nhất 6 người bị thương nặng.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, song hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp.

Truyền thông địa phương, cho biết động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, hạ tầng và các cơ sở sản xuất.

Hai điểm chịu thương vong lớn nhất là trung tâm thương mại Aeon Mall ở thị trấn Kashima, nơi xảy ra vụ nổ và sập một phần công trình, cùng nhà máy của Nippon Paper Industries tại thành phố Yatsushiro, nơi ống khói đổ sập. Nạn nhân trong hai sự cố này chiếm gần một nửa số người thiệt mạng trong động đất.

Hơn 9.000 người hiện vẫn phải sơ tán tại gần 400 điểm tránh trú, trong khi khoảng 19.000 hộ gia đình chưa được khôi phục điện. Nhiều khu vực cũng thiếu nước sinh hoạt. Nắng nóng với nhiệt độ trên 33 độ C cùng nguy cơ dư chấn tiếp diễn khiến điều kiện sinh hoạt tại các khu sơ tán thêm khó khăn và làm gia tăng nguy cơ say nắng.

Theo các hãng tin Nhật Bản, trận động đất cũng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại đảo Kyushu, trung tâm của ngành công nghiệp ô tô và bán dẫn của nước này. Nhiều nhà máy vẫn phải tạm dừng hoặc chưa thể khôi phục hoàn toàn hoạt động do hư hại cơ sở hạ tầng và gián đoạn nguồn cung.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục ưu tiên công tác cứu hộ, đồng thời đẩy nhanh việc khôi phục điện, nước và các dịch vụ thiết yếu tại khu vực thiên tai.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra các dư chấn mạnh trong vòng một đến hai tuần tới, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương./.

Động đất tại Nhật Bản: Chính phủ cập nhật số người tử vong Chính phủ tổng hợp số liệu do cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nắm được, trong khi tỉnh Kumamoto công bố thông tin được chuyển lên từ chính quyền các thành phố, thị trấn và làng.