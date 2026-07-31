Thời tiết ngày 31/7: Cả nước có mưa dông trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 31/7, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội

- Có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu vực ven biển 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 29-32 độ C; phía Nam 32-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo 24 giờ tới, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Trung tâm cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3h). Ngày và đêm 31/7: Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 110mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3h). Ngày và đêm 31/7: Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80 mm/3h). Ngày và đêm 31/7: Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét tại Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Trung Bộ Dự báo, từ nay đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29/7, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho các khu vực nội thành Hà Nội, sau đó vùng mưa dông mở rộng sang các phường, xã khác Hà Nội.