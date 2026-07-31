Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Theo đó từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 31/7, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Lào Cai từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Yên Thủy, Yên Trị; An Bình, An Nghĩa, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Yên Phú (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Thác Bà; Bảo Ái, Bảo Yên, Cảm Nhân, Lâm Giang, Âu Lâu, Văn Phú, Việt Hồng, Yên Bình, Yên Thành.

Nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết đoạn chảy qua địa phận phường Lào Cai, ngày 30/6/2026. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Đối với tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Móng Cái 1; Móng Cái 2, Móng Cái 3, Đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, Hải Sơn, Quảng Tân, Vĩnh Thực.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường; Bá Thước, Cẩm Thạch, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Quang, Đồng Lương, Giao An, Hồi Xuân, Linh Sơn, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Pù Luông, Quý Lộc, Sao Vàng, Thạch Lập, Thiết Ống, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Trường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 3 giờ đến 9 giờ ngày 31/7, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bằng Luân 54,2mm (Phú Thọ); Thịnh Hưng 89,6mm (Lào Cai); Móng Cái 136,8mm (Quảng Ninh); Ngọc Lặc 68,6mm (Thanh Hóa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét tại Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Trung Bộ Dự báo, từ nay đến khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29/7, vùng mây đối lưu này sẽ gây ra mưa rào và dông cho các khu vực nội thành Hà Nội, sau đó vùng mưa dông mở rộng sang các phường, xã khác Hà Nội.