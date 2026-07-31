Đức ghi nhận gần 10.000 người tử vong do nắng nóng kể từ đầu năm đến nay

Theo báo cáo hằng tuần do Viện Robert Koch (RKI) - cơ quan y tế của Đức công bố ngày 30/7, tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 9.800 người trên khắp nước này đã tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.

RKI cho biết tỷ lệ tử vong do nắng nóng tăng đáng kể trong những tuần có nhiệt độ trung bình trên 20 độ C. Tỷ lệ này cao nhất ở nhóm người từ 75 tuổi trở lên.

Cơ quan dự báo tỷ lệ trên sẽ tiếp tục gia tăng do các đợt nắng nóng trong mùa Hè này.

Tháng Sáu vừa qua, nước Đức đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C.

Tại Hy Lạp, trong bối cảnh cháy rừng tiếp tục bùng phát dữ dội trên đảo Crete ở miền Nam Hy Lạp, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực Agios Vasileios thuộc tỉnh Rethymno, đồng thời sơ tán khoảng 8.000 cư dân và du khách.

Theo đài truyền hình quốc gia Hy Lạp ERT, đám cháy tại Rethymno trên hòn đảo lớn nhất Crete kéo dài hơn 15km, trở thành vụ cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này trong những ngày gần đây.

Trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế ngọn lửa tại Agios Vasileios, một đám cháy mới bùng phát gần làng Asomatos thuộc Rethymno và di chuyển về phía khu vực ven biển Preveli.

Với sự hỗ trợ của của xe chữa cháy, gần 200 lính cứu hỏa cùng chính quyền địa phương và các tình nguyện viên đã được triển khai khắp các điểm cháy rừng để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp khó khăn do gió mạnh với sức gió giật lên tới 125 km/h và tầm nhìn hạn chế. Thời tiết xấu cũng khiến các trực thăng và máy bay thả nước không thể cất cánh thực hiện nhiệm vụ chữa cháy từ trên không.

Chính quyền Hy Lạp liên tục phát đi các cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi cư dân và du khách tại các khu vực nguy hiểm khẩn trương sơ tán. Khoảng 700 người đã phải tạm trú qua đêm tại một nhà thi đấu thể thao trong nhà, trong khi nhiều người sơ tán đến nhà người thân hoặc bạn bè.

Du khách cũng được chuyển đến các khách sạn tại những khu vực không bị ảnh hưởng do cháy rừng.

Hy Lạp cũng tiến hành chiến dịch sơ tán bằng đường biển và giải cứu 51 người khỏi khu vực ven biển Preveli trong điều kiện thời tiết khó khăn. Những người sơ tán đã được đưa đến nơi an toàn tại thị trấn ven biển Agia Galini, ở phía Nam đảo Crete.

Tại Anh, đội cứu hỏa tại miền Đông England đạt tiến triển trong khống chế một đám cháy rừng diễn biến phức tạp, thiêu rụi nhiều diện tích đất hoang và buộc hàng chục cư dân cùng du khách phải sơ tán.

Đám cháy bùng phát tại khu vực Dunwich Heath, nằm ở phía Đông Bắc London, đã lan rộng ra diện tích khoảng 150 hécta - tương đương quy mô của khoảng 210 sân bóng đá.

Theo Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Suffolk, dù đám cháy này diễn biến phức tạp, song tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, đội cứu hỏa tại Scotland vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở Vườn quốc gia Cairngorms khi đám cháy này kéo dài hơn 2 tuần và thiêu rụi khoảng 25 km2 diện tích đất hoang.

Tại Bồ Đào Nha, Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết gần 800 lính cứu hỏa đang tham gia dập tắt đám cháy rừng hoành hành tại huyện Valpacos, miền Bắc nước này. Đám cháy bùng phát từ ngày 28/7 khiến ít nhất 5 người bị thương nhẹ, trong đó có 3 lính cứu hỏa và 1 sĩ quan cảnh sát, thiêu rụi hơn 600 ha rừng.

Tại Italy, chính quyền cùng ngày 30/7 nâng cảnh báo hạn hán lên mức cao tại khu vực Thung lũng sông Po - nơi có con sông dài nhất nước này, trong bối cảnh tình hình khô hạn ngày càng nghiêm trọng và dự báo thời tiết xấu.

Cơ quan Quản lý sông Po (ADBPO) cho biết hơn 100 đô thị thuộc các tỉnh Piedmont và Lombardy ở miền Bắc Italy đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn nước. Một số nơi đã phải huy động xe bồn chở nước để tiếp đầy các bể chứa nước sinh hoạt.

Theo ghi nhận của ADBPO, tại khu vực chân dãy Alps, mực nước ở hồ Maggiore và hồ Como lần lượt giảm 7% và 6% chỉ trong 1 tuần. Nguyên nhân là do nguồn nước tích trữ từ mùa Đông tại các hồ này đã được xả để hỗ trợ tưới tiêu cho các cánh đồng đang khô cạn khắp thung lũng.

Tương tự như nhiều nước khác ở châu Âu, miền Bắc Italy cũng đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nước khi mùa Hè đến sớm. Sau mùa Xuân khô hạn, các tháng Sáu và tháng Bảy tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục khiến tuyết trên núi tan chảy./.

Các thành phố Đức đề nghị hỗ trợ hàng tỷ euro ứng phó nắng nóng Tổng Thư ký Hiệp hội các thành phố Đức Christian Schuchardt cho rằng cả nước cần đầu tư hàng tỷ euro để ứng phó với nắng nóng và các thành phố không thể tự mình gánh vác khoản chi phí này.