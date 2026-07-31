Mỹ mở rộng cấp hộ chiếu kỷ niệm 250 năm lập quốc có hình Tổng thống Trump

Ngày 30/7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ mở rộng chương trình cấp hộ chiếu phiên bản đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của nước này, sau khi nhu cầu đăng ký vượt dự kiến.

Phiên bản hộ chiếu mới có in hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trong bìa sẽ được phát hành tại nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ trên toàn nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ phát hành thêm 250.000 cuốn hộ chiếu mang tên "Patriot Passport" (Hộ chiếu Yêu nước).

Phiên bản đặc biệt này được giới thiệu lần đầu vào đầu tháng 7 với số lượng giới hạn, nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (4/7/1776-4/7/2026).

Thiết kế bên trong hộ chiếu gồm hình Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, chữ ký của ông, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập và các họa tiết mang chủ đề "Freedom 250."

Bộ Ngoại giao cho biết người dân sẽ không tự động được cấp phiên bản hộ chiếu này.

Những người có nhu cầu phải nộp hồ sơ trực tiếp tại các sự kiện tiếp nhận hồ sơ đặc biệt được tổ chức trong tháng Tám và tháng Chín tại các cơ quan cấp hộ chiếu trên toàn quốc hoặc tại Cơ quan Cấp hộ chiếu ở Washington.

Các hồ sơ nộp trực tuyến, qua bưu điện, tại các điểm tiếp nhận thông thường hoặc tại các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở nước ngoài vẫn được cấp hộ chiếu theo mẫu tiêu chuẩn.

Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên hình ảnh của một tổng thống đương nhiệm được đưa vào thiết kế của một phiên bản hộ chiếu do Bộ Ngoại giao phát hành.

Bộ Ngoại giao cho biết việc mở rộng chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của người dân, đồng thời góp phần quảng bá các hoạt động dịp lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ năm 2026.

Giới quan sát nhận định chương trình là một phần trong chuỗi sự kiện "America 250" do chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy nhằm đánh dấu cột mốc lịch sử của nước Mỹ.

Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm trên hộ chiếu phiên bản kỷ niệm cũng đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận và giới chính trị Mỹ./.

Phát hiện bản in Tuyên ngôn Độc lập cực hiếm của Mỹ Các chuyên gia xác định đây là một trong những bản in sớm nhất của Tuyên ngôn Độc lập, được in tại thành phố Exeter chỉ vài ngày sau khi văn kiện được thông qua ngày 4/7/1776.