Đời sống

Nổ mỏ than tại miền Nam Pakistan, ít nhất 34 người thiệt mạng

Công tác vẫn đang được triển khai nhằm xác định vị trí và đưa những thợ mỏ còn mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang làm việc trong mỏ khi vụ nổ xảy ra.

Nguyễn Hằng

Ngày 31/7, chính quyền địa phương Pakistan cho biết ít nhất 34 công nhân đã thiệt mạng trong khi một số người mất tích trong vụ nổ mỏ than xảy ra trước đó một ngày tại miền Nam nước này.

Cơ quan quản lý thiên tại tỉnh Balochistan nêu rõ vụ nổ, do khí methane gây ra, xảy ra tại mỏ than gần thủ phủ của tỉnh này. Lực lượng chức năng tích cực tiến hành chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn đến đêm khuya.

Trong thông báo rạng sáng 31/7, đội cứu hộ, cứu nạn cho biết đã tìm thấy 34 thi thể. Công tác vẫn đang được triển khai nhằm xác định vị trí và đưa những thợ mỏ còn mắc kẹt ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người đang làm việc trong mỏ khi vụ nổ xảy ra.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Pakistan, đặc biệt là ở tỉnh Balochistan giàu tài nguyên thiên nhiên.

Là tỉnh khó khăn nhất nhưng có diện tích lớn nhất Pakistan, Balochistan tụt hậu so với các khu vực còn lại của nước này ở gần như mọi chỉ số như giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nổ mỏ than #khí methane Pakistan
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