Nhan sắc Yến Nhi trước "giờ G" trao lại vương miện cho người kế nhiệm

Hành trình đương nhiệm của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tại Miss Grand Vietnam - Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam chỉ còn ít giờ nữa sẽ khép lại, khi đêm chung kết mùa giải 2026 sẽ diễn ra vào tối nay (31/7/2026), tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Yến Nhi sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Trước khi giành được vương miện, người đẹp từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

“Một năm qua là khoảng thời gian thật đẹp, nơi Yến Nhi được trưởng thành, được học hỏi và hơn hết là nhận được rất nhiều tình yêu thương từ tất cả mọi người. Mỗi sân khấu, mỗi trải nghiệm và mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành những kỷ niệm mà Yến Nhi sẽ luôn trân trọng,” Yến Nhi chia sẻ.

Cô bày tỏ rằng với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn, chiếc vương miện sẽ được trao lại, nhưng những giá trị và ký ức mà hành trình này mang đến sẽ luôn ở lại…

Người đẹp cho biết cô muốn mang theo tất cả những yêu thương của hành trình trong quãng thời gian đương nhiệm để tự tin bước tiếp trên chặng đường phía trước, và hẹn gặp lại những người yêu mến cô trong những dự án mới mẻ hơn.

Với Miss Grand Vietnam 2026, sau nhiều phần thi phụ như The Grand Arrival, Grand Fashion Award, The Grand Chat, The English Grand Chat, Grand Talent Award và Best in Swimsuit, top 30 thí sinh sẽ cùng tranh tài vào tối nay.

Theo đánh giá từ ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều gương mặt sở hữu thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm hoạt động xã hội, kỹ năng trình diễn tốt và tư duy hiện đại.

Không ít thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trước đó, trong khi nhiều nhân tố mới cũng gây bất ngờ bởi sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân./.

Miss Grand Vietnam 2026: Công bố điều chỉnh nhiều điểm mới Việc bổ sung phần thi mới là thay đổi đáng chú ý, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe khán giả cũng như mong muốn mang đến một hành trình trọn vẹn hơn cho các thí sinh của ban tổ chức.