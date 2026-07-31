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Phim huyền sử "Hộ linh tráng sỹ" được chiếu ở định dạng IMAX

Dù không phải phim Việt đầu tiên được chiếu ở định dạng đặc biệt, "Hộ linh tráng sỹ" vẫn gây chú ý vì hứa hẹn đầu tư về đại cảnh, quy mô mang tính chất sử thi, hoành tráng.

Minh Anh

Tối 30/7, êkíp "Hộ linh tráng sỹ" công bố trailer chính thức của phim, tiết lộ toàn cảnh câu chuyện sắp ra mắt.

"Hộ linh tráng sỹ" lấy bối cảnh thời Đại Cồ Việt ở thế kỷ X và những biến động chính trị, xã hội sau khi vua Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng Nam Việt Vương Đinh Liễn qua đời.

Để bảo vệ sự an nghỉ của vua, vượng khí quốc gia cũng như sự an yên ở dân, 99 cỗ quan tài "nghi binh" được các cận thần đem giấu theo 7 hướng khác nhau. Hai nhân vật chính là Nguyên Phong (Tuấn Trần) và An Nhiên (Thiên Tú) với xuất thân đối lập, nhưng cùng coi nhiệm vụ hộ linh như sứ mệnh.

Trailer cô đọng 83 ngày quay của êkíp tại Ninh Bình, mở ra các đại cảnh hoành tráng, không gian triều đình trang nghiêm cùng các nghi lễ xưa, tái hiện phần nào nước Việt cổ thời kỳ dựng nước. Đáng chú ý có Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn trong vai tả tướng quân và hữu tướng quân với vẻ uy phong cùng hệ thống giáp trụ công phu.

Tại sự kiện quảng bá phim ở Thành phố Hồ Chí Minh tối 30/7, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thể hiện sự biết ơn với các cơ quan quản lý và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện cho phim hoàn thành.

Cũng tại sự kiện, êkíp công bố "Hộ linh tráng sỹ" sẽ được chiếu trên màn IMAX với kích thước hiển thị lớn cùng hệ thống âm thanh chất lượng. Sau "Nụ hôn bạc tỷ" (phim Tết) và "Tử chiến trên không" năm 2025, đây là phim thứ ba và là phim huyền sử đầu tiên của Việt Nam được chiếu ở định dạng này.

Hiện nay trên toàn quốc có 8 phòng chiếu IMAX thuộc hệ thống CJ CGV và Galaxy tại Hà Nội (tổng cộng 3 rạp) và Thành phố Hồ Chí Minh (5 rạp).

"Hộ linh tráng sỹ" công chiếu từ 28/8, đón đầu dịp lễ Quốc khánh 2/9./.

(Vietnam+)
#Hộ linh tráng sỹ #phim Việt #IMAX #sử thi #cổ đại #đại cảnh #quốc khánh
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